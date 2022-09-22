Стали известны детали возможных новых санкций Евросоюза против России
Евросоюз в новом пакете санкций может ограничиться торговыми ограничениями и персональными санкциями. Блок работает над дополнительными запретами на поставки ключевых технологий и компонентов
Евросоюз в новом пакете санкций может ограничиться торговыми ограничениями и персональными санкциями, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, блок работает над дополнительными запретами на поставки ключевых технологий и компонентов. Однако, по словам одного из собеседников, аппетитов к «основным позициям» мало. Сейчас больше всего внимания уделяется мониторингу и контролю за соблюдением уже введенных мер, в том числе путем анализа торговых потоков с третьими странами, через которые Москва может снижать воздействие санкций, пишет агентство.
Кроме того, как отмечает Bloomberg, страны Евросоюза намерены обсудить, как скорректировать уже введенные санкции против российской нефти, чтобы освободить место ограничению цен на нефть, которое министры G7 согласовали в начале сентября.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на специальной встрече министров иностранных дел в Нью-Йорке подтвердил намерение блока ввести новые санкции против России. Он сказал журналистам, что меры будут направлены как против отдельных лиц, так и против секторов экономики. Кроме того, блок продолжит поставки оружия Украине, сказал Боррель.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия 23 сентября начнет обсуждать с послами ЕС новый пакет санкций против России. По словам собеседников Politico, новые меры могут включить в себя ценовой потолок, расширение санкционного списка в отношении россиян, запрет на ввоз бриллиантов и других предметов роскоши.
Последний раз Евросоюз ввел санкции против России летом. Под ограничения попали 48 физлиц и девять компаний и организаций. В частности, это мэр Москвы Сергей Собянин, актер Сергей Безруков, миллиардер Андрей Козицын и Сбербанк. Кроме того, власти блока запретили импорт российского золота, включая ювелирные украшения.