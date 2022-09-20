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20 сентября 2022, 11:40

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить

По его словам, несколько дней назад, находясь дома в Биаррице, он заметил красную точку от прицела, которая движется к нему по стене. Правозащитника спасли специальная подготовка, защитная система и французские силовики

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытался убить киллер. По его словам, несколько дней назад, находясь дома в Биаррице, он заметил красную точку от прицела, которая движется к нему по стене. Правозащитника спасли специальная подготовка, защитная система и французские силовики.

Владимир Осечкин рассказал о покушении журналистке Юлии Латыниной во время стрима. Он заявил, что инцидент произошел несколько дней назад на семейном ужине.

«Приехали дети с женой, мы что-то приготовили поужинать на скорую руку. Несу тарелки в зал ставить детям — и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка идет через перила террасы и далее по стене в мою сторону», — рассказал правозащитник.

Осечкин был к этому готов — семья прошла специальную подготовку. Он вместе с женой и детьми спустился на пол, отключил свет в доме, опустил жалюзи и вызвал силовиков. Несколько часов его семья провела в защищенной комнате.

«Все это имело место. И соседи дали показания — слышали звуки выстрелов. Но по крайней мере в меня не попали», — добавил Владимир Осечкин.

Французская полиция возбудила уголовное дело. О том, на каком этапе расследование находится сейчас, Осечкин не стал говорить, сославшись на тайну следствия.

По его словам, изначально о подготовке убийства его предупредил расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы рассказал основателю Gulagu.net, что из Москвы в Биарриц направился человек, тесно связанный с криминальным миром и ФСБ, который будет задействован в организации покушения.

Во время стрима Александра Шелеста Осечкин упомянул, что организацией покушения занимался криминальный авторитет Бадри Когуашвили. Якобы именно он по просьбе ФСБ отправился из России во Францию.

«Информация поступила в правоохранительные органы, произошел перехват определенных переговоров. Уведомили и меня, и людей, которые занимаются моей безопасностью. Начались оперативно-розыскные мероприятия», — рассказал основатель Gulagu.net.

Розыск начался до того, как киллер подошел к дому Владимира Осечкина. Судя по словам правозащитника, у него есть информация о судьбе человека, который пытался его застрелить, однако он не может ей делиться из-за тайны следствия.

По мнению Осечкина, конечным заказчиком его убийства является российский президент Владимир Путин.

Информация про поездку Бадри Когуашвили ранее публиковалась в телеграм-канале Gulagu.net. 23 августа источник, приславший сообщение правозащитникам, заявил, что вора в законе якобы отправил во Францию начальник управления ФСБ по Нижегородской области. Это стало ответом на публикацию Осечкиным разговора с бывшим агентом ФСБ Александром Лисенковым. Тот рассказал о военных заводах региона, на которых собирают бомбы для войны в Украине.

«Руководство ФСБ не санкционировало эту спецоперацию и даже не в курсе этой поездки, однако этот контрразведчик реально рассчитывает на одобрение его плана в случае успешной реализации. В случае провала самого Когуашвили ждут международный розыск по ряду уголовных дел, которые будут возбуждены и приостановлены со дня на день», — писал источник Gulagu.net.

В 2011 году Владимир Осечкин создал проект Gulagu.net, освободившись из заключения по подложному, как он считает, обвинению в мошенничестве при руководстве автосалоном «Бестмоторс». Организация призвана помочь заключенным отстаивать их права.

В 2014 году он стал экспертом Совета при президенте по правам человека и Госдумы РФ по развитию общественного контроля мест заключения. В 2015 году против него возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. После череды обысков Владимир Осечкин эмигрировал во Францию, где получил политическое убежище.

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал проект Gulagu.net по требованию ФСИН и ФСБ. В том же году Владимир Осечкин сообщил, что ему передали архив с записями камер видеонаблюдения и служебных регистраторов сотрудников пенитенциарной системы. На них запечатлены жестокие пытки заключенных.

Одно из видео вызвало широкий общественный резонанс и заставило депутатов Госдумы РФ говорить о законе, который бы ужесточил наказание за пытки.

В 2022 году, после вторжения России в Украину, Владимир Осечкин рассказал о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнер». Правозащитник указывал, что ему поступают угрозы из-за публикации этих сведений.

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