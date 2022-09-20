Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить
По его словам, несколько дней назад, находясь дома в Биаррице, он заметил красную точку от прицела, которая движется к нему по стене. Правозащитника спасли специальная подготовка, защитная система и французские силовики
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытался убить киллер. По его словам, несколько дней назад, находясь дома в Биаррице, он заметил красную точку от прицела, которая движется к нему по стене. Правозащитника спасли специальная подготовка, защитная система и французские силовики.
Владимир Осечкин рассказал о покушении журналистке Юлии Латыниной во время стрима. Он заявил, что инцидент произошел несколько дней назад на семейном ужине.
«Приехали дети с женой, мы что-то приготовили поужинать на скорую руку. Несу тарелки в зал ставить детям — и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка идет через перила террасы и далее по стене в мою сторону», — рассказал правозащитник.
Осечкин был к этому готов — семья прошла специальную подготовку. Он вместе с женой и детьми спустился на пол, отключил свет в доме, опустил жалюзи и вызвал силовиков. Несколько часов его семья провела в защищенной комнате.
«Все это имело место. И соседи дали показания — слышали звуки выстрелов. Но по крайней мере в меня не попали», — добавил Владимир Осечкин.
Французская полиция возбудила уголовное дело. О том, на каком этапе расследование находится сейчас, Осечкин не стал говорить, сославшись на тайну следствия.
По его словам, изначально о подготовке убийства его предупредил расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он якобы рассказал основателю Gulagu.net, что из Москвы в Биарриц направился человек, тесно связанный с криминальным миром и ФСБ, который будет задействован в организации покушения.
Во время стрима Александра Шелеста Осечкин упомянул, что организацией покушения занимался криминальный авторитет Бадри Когуашвили. Якобы именно он по просьбе ФСБ отправился из России во Францию.
«Информация поступила в правоохранительные органы, произошел перехват определенных переговоров. Уведомили и меня, и людей, которые занимаются моей безопасностью. Начались оперативно-розыскные мероприятия», — рассказал основатель Gulagu.net.
Розыск начался до того, как киллер подошел к дому Владимира Осечкина. Судя по словам правозащитника, у него есть информация о судьбе человека, который пытался его застрелить, однако он не может ей делиться из-за тайны следствия.
По мнению Осечкина, конечным заказчиком его убийства является российский президент Владимир Путин.
Информация про поездку Бадри Когуашвили ранее публиковалась в телеграм-канале Gulagu.net. 23 августа источник, приславший сообщение правозащитникам, заявил, что вора в законе якобы отправил во Францию начальник управления ФСБ по Нижегородской области. Это стало ответом на публикацию Осечкиным разговора с бывшим агентом ФСБ Александром Лисенковым. Тот рассказал о военных заводах региона, на которых собирают бомбы для войны в Украине.
«Руководство ФСБ не санкционировало эту спецоперацию и даже не в курсе этой поездки, однако этот контрразведчик реально рассчитывает на одобрение его плана в случае успешной реализации. В случае провала самого Когуашвили ждут международный розыск по ряду уголовных дел, которые будут возбуждены и приостановлены со дня на день», — писал источник Gulagu.net.
В 2011 году Владимир Осечкин создал проект Gulagu.net, освободившись из заключения по подложному, как он считает, обвинению в мошенничестве при руководстве автосалоном «Бестмоторс». Организация призвана помочь заключенным отстаивать их права.
В 2014 году он стал экспертом Совета при президенте по правам человека и Госдумы РФ по развитию общественного контроля мест заключения. В 2015 году против него возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. После череды обысков Владимир Осечкин эмигрировал во Францию, где получил политическое убежище.
В 2021 году Роскомнадзор заблокировал проект Gulagu.net по требованию ФСИН и ФСБ. В том же году Владимир Осечкин сообщил, что ему передали архив с записями камер видеонаблюдения и служебных регистраторов сотрудников пенитенциарной системы. На них запечатлены жестокие пытки заключенных.
Одно из видео вызвало широкий общественный резонанс и заставило депутатов Госдумы РФ говорить о законе, который бы ужесточил наказание за пытки.
В 2022 году, после вторжения России в Украину, Владимир Осечкин рассказал о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнер». Правозащитник указывал, что ему поступают угрозы из-за публикации этих сведений.