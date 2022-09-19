55 судей и прокуроров Бельгии сели в тюрьму, чтобы почувствовать себя заключенными
В новой тюрьме в одном из районов Брюсселя решили провести эксперимент. 55 прокуроров и судей решили сесть в эту тюрьму, чтобы прочувствовать на себе все условия заключения
В новой тюрьме в одном из районов Брюсселя решили провести эксперимент. 55 прокуроров и судей решили сесть в эту тюрьму, чтобы прочувствовать на себе все условия заключения. Пока что тюрьма не открылась, реальных заключенных в ней нет. На эксперимент обратил внимание портал Bild.
Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Куикенборн полагает, что после этого эксперимента судьи и прокуроры будут выносить более обоснованные приговоры. Поэтому содержание добровольцев сделали максимально приближенным к реальным тюремным условиям. Персонал тюрьмы обращается с прокурорами и судьями так же, как и с настоящими осужденными. Тюрьма рассчитана на 1200 заключенных.
По данным The Brussels Times, бельгийские тюрьмы — одни из самых переполненных в Европе. Нехватка мест приводила к тому, что заключенные были вынуждены спать на матрацах на полу. В 2020 году Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство Бельгии выплатить по €5 тыс. 25 арестантам, которые пожаловались в ЕСПЧ на плохие условия содержания. Среди основных жалоб — отсутствие физической активности и нарушение правил гигиены.