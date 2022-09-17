В НАТО заявили о серьезных проблемах России в производстве оружие для войны с Украиной
У России возникли проблемы с производством современного оружия для войны в Украине, что свидетельствует об эффективности западных санкций, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
У России возникли проблемы с производством современного оружия для войны в Украине, что свидетельствует об эффективности западных санкций, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает агентство Reuters.
«Им все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые нужны для их систем вооружений, поступали от западной промышленности», — сказал он.
В частности, в НАТО отметили существенное сокращение производства крылатых ракет и более совершенного оружия. Однако, по словам Бауэра, Россия все еще может делать много боеприпасов.
Ранее похожее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что санкции ЕС мешают России компенсировать потери оружия и техники в войне Украиной. «Если вы посмотрите на внутренности российского танка, вы увидите огромное количество электронных компонентов, произведенных европейскими странами. 45% российских технологий зависят от европейского импорта, а он прекратился», — сказал Боррель.
В июне ФБР совместно с Минторговли США приступили к расследованию схем поставок американского высокотехнологичного оборудования для военных нужд России. Проверке подверглись компании, чьи микрочипы были установлены в разведывательных дронах, радиолокационном оборудовании, танках и другом оружии, захваченном во время боевых действий в Украине.
Всего британская организация Conflict Armament Research обнаружила в российской военной технике микроэлектронику 70 американских и европейских компаний. Она отказалась обнародовать их названия до завершения расследования.
Ранее The Moscow Times выяснила, что на вооружении российской армии состоят более 800 образцов техники, в которой используются детали американского и европейского производства. Уйти от этой зависимости власти пытались с 2016 года, но успеха не добились, хотя на протяжении 10 последних лет российский ОПК получал из бюджета по 2 трлн рублей ежегодно.
По оценке ВШЭ, почти 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в России, закупались за рубежом. На мировом рынке изобретений и ноу-хау Россия представляет из себя карлика: доля российских патентов в мире на конец 2020 года составляла 0,9% и снижалась последние 10 лет (1,6% в 2010 году).