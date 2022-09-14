Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
Также в суде отметили, что финансирование демонтажа советских памятников осуществляется, прежде всего, за средства физических и юридических лиц и уже потом – за счет городского бюджета
Конституционный суд Латвии в среду окончательно признал законным закон о сносе памятников, прославляющих советский и нацистский тоталитарные режимы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание LSM.LV.
В конце июня городской совет города Даугавпилс обратился в латвийский Конституционный суд с требованием проверить конституционность отдельных статей закона «О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвийской Республики».
Как объяснял тогда мэр Даугавпилса Андрейс Элкснинш, закон якобы является вмешательством во внутренние дела городских властей, которые хотели сохранить два советских памятника. Он также выступил против финансирования сноса монументов из городского бюджета.
Конституционный суд постановил, что иск «не обосновывает, почему вопросы сноса объектов, прославляющих советский и нацистский режимы влияют на функции самоуправления городской власти - улучшение ее территории - и не часть мер, которые должны приниматься на выполнение закона «О местном самоуправлении».
Также в суде отметили, что финансирование демонтажа советских памятников осуществляется, прежде всего, за средства физических и юридических лиц и уже потом – за счет городского бюджета. Поэтому обращение городского совета Даугавпилса удовлетворено не было.
Решение Конституционного суда Латвии окончательно и не подлежит обжалованию.
Напомним, в середине июня Сейм Латвии утвердил в окончательном срочном чтении закон О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвийской Республики».
В законе говорится, что памятники, прославляющие тоталитарные режимы, в частности монумент в парке Победы в Риге, должны быть снесены до 15 ноября.