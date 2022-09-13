Премьер Финляндии призвала сделать санкции частью повседневной жизни россиян
Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления в Европарламенте заявила, что санкции в отношении российских граждан должны «стать частью повседневной жизни»
Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления в Европарламенте заявила, что санкции в отношении российских граждан должны «стать частью повседневной жизни». Госпожа Марин считает отмену соглашения об упрощении визового режима «оправданной, но недостаточной».
Премьер-министр подчеркнула, что Финляндия готова ужесточить санкции против России. «Чем сильнее будет воздействие санкций, тем дороже России будет обходиться продолжение войны. Санкции также должны оказать влияние на повседневную жизнь простых россиян», — сообщила премьер-министр.
По ее словам, Евросоюз (ЕС) принимает согласованные решения по поддержке Украины, но подобное единство также необходимо для решения энергетического кризиса. «Мы должны обеспечить доступность энергии по всей Европе и быть готовыми принять исключительные меры для снижения цен на энергоносители», — сказала Санна Марин (цитата по Yle). Она отметила, что разногласия между странами ЕС способствуют усилению российских позиций.
Совет Евросоюза приостановил упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября 2022 года. В результате визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80, вырос срок рассмотрения заявлений на визы. В МИД России заявили, что не планируют принимать зеркальные меры в ответ.