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Европа
08 сентября 2022, 00:36

Российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз, несмотря на санкции

Несмотря на введенный в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах, танкеры из России продолжают доставлять нефть в Евросоюз

Российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз, несмотря на санкции

Несмотря на введенный в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах, танкеры из России продолжают доставлять нефть в Евросоюз. Расследование об этом опубликовал проект «Схемы» «Радио Свободы».

Как пишет издание со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, в течение последних месяцев 13 российских судов вместимостью 4-5 тысяч тонн ходили по одному маршруту: они загружались в портах Черного или Азовского морей и направлялись в сторону румынского города Констанца, не доходя до порта 17-20 миль. После стоянки они уже пустыми возвращаются в Россию.

«Схемы» обнаружили два способа передачи нефти с этих судов в Европу. В одном сценарии нефтепродукты в море перегружаются на судно под европейским флагом и таким образом доставляются в ЕС, чаще всего — в Грецию. Так, например, 12 июня российский VF Tanker 11 у берегов Румынии передал груз судну Star Merlin под португальским флагом, вскоре этот танкер разгрузился в греческом порту.

В еще одной схеме используется танкер New Legend под флагом Либерии с вместимостью более 80 тысяч тонн. Почти пять месяцев судно почти неподвижно стоит в море у Констанцы, отмечают авторы расследования. Российские танкеры VF Tanker 1, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 21 регулярно наполняют его с июня этого года, New Legend в свою очередь перегружает нефть на другие суда.

«Схемы» отмечают, что все танкеры, которые доставляют в Европу нефть такими способами, принадлежат компании Volga Shipping («Волжское пароходство»), принадлежащей богатейшему человеку России Владимиру Лисину по версии Forbes.

Европейские страны закрыли свои порты для судов под российскими флагами с 17 апреля. В июне европейские страны договорились о постепенном введении частичного эмбарго на российскую нефть. К началу следующего года страны ЕС должны прекратить покупать нефть, которая поставляется морским путем.

Состояние Владимира Лисина оценивается в 18,4 миллиарда долларов. В отличие от многих других российских миллиардеров после начала войны в Украине он не попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Ограничения против него ввела только Австралия.

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