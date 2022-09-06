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Европа
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Европа
06 сентября 2022, 19:28

Венгрия потребовала снять санкции с трех российских олигархов

Венгрия угрожает заблокировать новые санкции в отношении РФ, если из списка лиц, чьи активы заморожены и которым запрещена выдача виз, не исключат трех российских олигархов

Венгрия потребовала снять санкции с трех российских олигархов

Венгрия угрожает заблокировать новые санкции в отношении РФ, если из списка лиц, чьи активы заморожены и которым запрещена выдача виз, не исключат трех российских олигархов. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники.

Из санкционного списка, по требованию Будапешта, нужно вычеркнуть Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Евросоюз до 15 сентября планирует утвердить решение относительно продления санкций против РФ на следующие 6 месяцев. В среду, 7 сентября, этот вопрос будут обсуждать послы стран-участниц ЕС.

Решение по санкционному списку утверждается только при наличии согласия представителей всех стран ЕС. Сейчас в санкционном списке 1217 человек и 108 компаний.

Ограничительные меры в отношении предпринимателей Алишера Усманова и Петра Авена действуют с конца февраля. Усманова в ЕС считают "прокремлевским олигархом с особо тесными связями с Путиным".

Авена же называют близким к Кремлю, одним из примерно 50 состоятельных российских предпринимателей, которые регулярно встречаются с главой РФ. В Брюсселе считают, что Авен не действует независимо от президента РФ.

Виктор Рашников находится в санкционном списке с марта — как владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — одного из основных российских налогоплательщиков.

Представители Будапешта также требуют возможности для гуманитарных организаций поддерживать связи с некоторыми российскими банками, которые оказались под санкциями.

Журналисты направили запрос официальным властям Венгрии, которые пока не комментируют эту информацию.

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