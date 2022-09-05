В Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии
Осужденная Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, перевозившему дроны для российской армии. В июле он был осужден за это эстонским судом
Суд Таллинна осудил женщину, которая перевела 40 евро в поддержку российской армии и ее вторжения в Украину. Об этом пишет Postimees.Осужденная Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, перевозившему дроны для российской армии. В июле он был осужден за это эстонским судом.
«Для наших ребят», - написала Федорова в объяснении банковского платежа, сделанного в конце мая.
Россиянка, проживающая на Кипре, и ее адвокат заключили соглашение с прокуратурой, требовавшей приговорить Федорову к пяти месяцам тюремного заключения.
Наказание не будет исполнено, если она не совершит умышленное преступление в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев, также Федорова должна заплатить штраф в размере 981 евро.
Во время оглашения решения судья констатировал, что судебная практика по этому вопросу еще относительно мизерна, но согласованное наказание законно и правильно с учетом вины.
Поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонии лишением свободы сроком до 5 лет. Поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений русской армии.