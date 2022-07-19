Эстонская спецслужба задержала россиянина, который собрал деньги на беспилотники и вез их для российской армии
Эстонская спецслужба задержала россиянина с двойным гражданством при попытке вывезти из страны беспилотники
Эстонская спецслужба задержала россиянина с двойным гражданством при попытке вывезти из страны и пожертвовать российской армии беспилотники. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter-аккаунте.
Trying to donate commercial drones to the Russian Army will land you in jail. Yesterday an EST/RUS double citizen was taken into custody for this exact plan. Supporting Russian agression in Ukraine in any way is punishable by the Estonian law and we will bring this into force. pic.twitter.com/k3FM31xehL
— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) May 31, 2022
«Попытка пожертвовать коммерческие беспилотники российской армии приведет вас в тюрьму. Вчера именно по этому плану был взят под стражу гражданин Эстонии и России. Любая поддержка российской агрессии в Украине карается эстонским законодательством, и мы его исполним», — говорится в сообщении.
Издание «Псковская губерния» предположило, что речь идет о жителе Пскова Владимире Шилове, который организовывал сбор средств на закупку квадрокоптеров для военных. Последняя запись на странице Шилова во «ВКонтакте» от 28 мая: он опубликовал фото дронов с подписью «Друзья, везу!!! Пожелайте мне удачи». В июле его невеста Оксана Напрягло выкладывала несколько постов со словами благодарности за поддержку и пожертвования денег на адвоката для ее жениха.
Напрягло также писала, что с 28 мая у Шилова был «запрет на связь», и созвониться они смогли только 5 июля. Через несколько дней она опубликовала адрес, по которому задержанному можно отправлять письма. Согласно этой информации, сейчас Шилов находится в таллинской тюрьме Tallinna Arestimaja.