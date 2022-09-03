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Европа
Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса
Европа
03 сентября 2022, 23:03

Эстония пригрозила конфискацией недвижимости у россиян

Власти Эстонии предупредили, что россияне могут лишиться своей недвижимости в стране. Речь идет о тех, кто потерял к ней доступ из-за санкций и влезет в долги, уточнил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар

Эстония пригрозила конфискацией недвижимости у россиян

Власти Эстонии предупредили, что россияне могут лишиться своей недвижимости в стране. Речь идет о тех, кто потерял к ней доступ из-за санкций и влезет в долги, уточнил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

Он отметил, что гражданам России принадлежит 41 351 объект недвижимости в Эстонии. При этом почти 4500 владельцев не имеют вида на жительство и нуждаются в визе для посещения страны, однако власти прекратили выдавать ее несколько недель назад. В итоге россияне могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

Коммусаар предложил таким людям нанять управляющего, чтобы проводить все финансовые операции через третьих лиц. В противном случае недвижимость могут конфисковать за долги.

Как сейчас делать банковские переводы — сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей. Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, квартиру могут реализовать для покрытия долга.
По словам вице-канцлера МВД, в сложившейся ситуации важно учитывать контекст санкций. «Причиной этого последствия является российская власть, которая решила вторгнуться в Украину, и, разумеется, жители России страдают из-за этого. В наших общих интересах, чтобы война в Украине быстрее закончилась», — отметил он.

Коммусаар также добавил, что МВД разрабатывает законопроект об ограничениях на владение недвижимостью для иностранцев из государств, не входящих в Евросоюз. По его словам, это необходимо в целях национальной безопасности. «Могут ли граждане третьих стран владеть землей и недвижимым имуществом, например, в районе критически важной инфраструктуры или приграничных зонах? Это определенно нуждается в дополнительных изменениях», — пояснил Коммусаар. Детали законопроекта он не раскрыл.

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