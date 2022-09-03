В Евросоюзе заявили о готовности к полному прекращению поставок российского газа
Евросоюз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони
Евросоюз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Об этом он заявил в рамках экономического форума в Италии. Его слова приводит Les Echos.
«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия. Мы не боимся решений Путина, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», — заявил Джентилони.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена работать со странами ЕС по части введения лимита стоимости российской нефти во всех 27 странах объединения, который ранее одобрили участники альянса G7.
По словам Джентилони, 2 сентября он был на совещании стран G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США), где одобрили предел цен на экспорт российской нефти морским транспортом. Теперь альянс планирует работать над созданием коалиции для окончательной доработки вопроса уровня ценового лимита