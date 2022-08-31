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Европа
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Европа
31 августа 2022, 03:29

Франция обвинила Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия

Франция во вторник обвинила Москву в использовании поставок энергоносителей в качестве «оружия войны» после того, как «Газпром» сократил поставки и заявил, что на этой неделе перекроет свой главный газопровод в Германию

Франция обвинила Россию в использовании энергоносителей в качестве оружия

Франция во вторник обвинила Москву в использовании поставок энергоносителей в качестве «оружия войны» после того, как «Газпром» сократил поставки и заявил, что на этой неделе на три дня перекроет свой главный газопровод в Германию.

Правительства европейских стран пытаются скоординировать ответные меры на резкий рост цен на энергоносители для предприятий и домохозяйств, а также заполнить хранилища в преддверии пикового спроса в зимний период.

Западные страны опасаются, что Москва намеренно повышает цены на газ, чтобы ослабить решимость Европы противостоять вторжению в Украину. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский назвал эту тактику «экономическим терроризмом».

«Северный поток-1», основной трубопровод для поставок российского газа в Европу, стал камнем преткновения в этом споре. На днях Европа столкнется с дополнительным ограничением поставок, так как «Газпром» отключит трубопровод на техническое обслуживание со среды до раннего утра субботы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что технологические проблемы, вызванные западными санкциями против России, являются единственным препятствием для поставок газа по «Северному поток-1».

Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше, однако, констатировала: «Вполне очевидно, что Россия использует поставки газа как оружие войны, и мы должны подготовиться к наихудшему сценарию – полному прекращению поставок».

Панье-Рюнаше выступила на радио France Inter после того, как французская компания Engie заявила, что со вторника будет получать меньше газа от «Газпрома» из-за неурегулированного контрактного спора.

Россия поставляет газ по «Северному потоку-1» лишь на 20% мощности, и есть опасения, что отключение на этой неделе может быть продлено.

Министры энергетики стран ЕС проведут 9 сентября экстренное совещание для обсуждения кризиса.

Германия, крупнейшая экономика Европы, открыта для обсуждения схемы ценовых ограничений на поставки газа в Европу, сообщил источник в Италии, ссылаясь на текстовое сообщение, которое министр экономики Германии разослал своим коллегам по блоку.

По словам источника, Роберт Хабек направил сообщение министрам энергетики стран ЕС, в котором говорится, что Берлин готов обсудить вопрос о ценовом ограничении на встрече на следующей неделе.

Премьер-министр Италии Марио Драги настаивает на ограничении цен, а также призывает к принятию мер по отвязке стоимости электроэнергии от цены на газ.

Исполнительный директор германской энергетической компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил во вторник, что нынешний уровень цен означает, что в долгосрочной перспективе спрос на газ в долгосрочной снизится.

«Цены, которые мы имеем в настоящее время, просто безумны. Это не то, к чему стремится даже производитель газа, потому что в итоге мы в значительной степени уничтожим спрос на наш продукт», – сказал Мерен журналистам в кулуарах конференции в Норвегии.

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