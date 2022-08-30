У возвращающихся домой россиян стали изымать евро на границе
Финские пограничники начали изымать наличные евро у выезжающих в Россию. В Эстонии российских туристов заставляют обменивать евро на другие валюты при возвращении на родину
Финские пограничники начали изымать наличные евро у выезжающих в Россию. В Эстонии российских туристов заставляют обменивать евро на другие валюты при возвращении на родину. Таким образом страны трактуют введенный Евросоюзом еще в марте запрет на вывоз валюты в Россию.
Юрий, ехавший на машине из Хельсинки в Петербург, рассказал «Фонтанке», что его на границе попросили показать наличные. Мужчина вез 1 390 евро, пограничники, сославшись на санкции Евросоюза, предложили мужчине передать деньги кому-то, кто едет в Финляндию, или оставить на хранение на неограниченный срок на пограничном пункте — забрать их можно будет при въезде в ЕС. Юрий согласился оставить деньги на границе, «Фонтанка» опубликовала опись изъятия.
В телеграм-чате сервиса nagranitse.ru подобные истории приводят и другие россияне, пытавшиеся перейти границу в сторону России с наличными евро. Один из участников опубликовал фотографию акта об изъятии 9,4 тысячи евро.
Еще одна женщина рассказала, что у нее с мужем было 400 евро, но им предложили вернуться в Финляндию и потратить эти деньги там. Женщина добавила, что они согласились с требованием пограничника.
Из отчетов прошедших границу следует, что люди, которые говорят о суммах до 300 евро, не сталкиваются с проблемами на таможне. Кроме того, участники чата nagranitse.ru пишут, что о перевозимой сумме спрашивают далеко не всех.
Об изъятии евро на границах других европейских стран — Эстонии и Латвии — раньше не сообщалось. При этом ряд пользователей группы в Facebook «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» писали, что пограничники могли не пропустить человека с наличными евро и предлагали поменять их на другую валюту в обменном пункте рядом с границей. «Везла чуть больше 1 000 евро, но там в Нарве есть обменники, и предложили поменять их на рубли или доллары», — рассказала одна из участниц о переходе эстонской границы.
Евросоюз запретил вывоз наличных евро на территорию России 1 марта. Исключение делается для денег, необходимых для личного пользования граждан, направляющихся в Россию. Точной суммы, которая может попадать под это исключение, ЕС не уточнил.
На сайте эстонской таможни опубликовано руководство, в котором говорится, что можно провозить сумму, «необходимую для удовлетворения потребностей пассажира и сопровождающей его семьи во время поездки до прибытия в место назначения». Финская таможня определяет «использование средств для личного пользования» как оплату ночлега, питания, передвижения или покупок. Нижней границы, как говорится на сайте ведомства, у запрета на вывоз евро нет.
Доллары, рубли и другие валюты вывозить из Евросоюза в Россию можно.
Финский МИД ранее сообщал о возможности изъятия попадающей под санкции техники при провозе через границу. Ряд магазинов также ограничил продажу дорогих товаров. Под европейские санкции попадают товары, стоимость которых превышает 300 евро. Телефоны и электронные устройства, ввозимые в Россию, могут стоить до 750 евро, музыкальные инструменты — до 1500 евро, автомобили — до 50 тысяч евро.