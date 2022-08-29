Меню
Европа
Польша создаст сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе
Европа
29 августа 2022, 04:03

По данным контрразведки Германии, шпионская активность России интенсивнее, чем в Холодную войну

Российская разведывательная деятельность стала намного активнее, чем во время Холодной войны, еще до нападения на Украину. После введения санкций Россия расширила внедрение пропаганды и дезинформации в ФРГ

По данным контрразведки Германии, шпионская активность России интенсивнее, чем в Холодную войну

Российская разведывательная деятельность стала намного активнее, чем во время Холодной войны, еще до нападения на Украину. После введения санкций Россия расширила внедрение пропаганды и дезинформации в ФРГ, заявил в интервью Bild am Sonntag президент Федерального ведомства по охране Конституции Германии Томас Хальденванг.

«Шпионская активность России была уже до войны в Украине интенсивнее, чем во времена Холодной войны. Мы нанесли российской стороне значительный удар, выслав недавно 40 агентов из Германии и 400 по всей Европе обратно в Москву. Они работали под видом дипломатов. Россия будет стараться компенсировать эти потери, например, с помощью мобильных агентов или кибератак», – говорит Томас Хальденванг.

По его словам, контрразведка Германии отмечает повышенный интерес спецслужб РФ к информации из сферы политики и экономики – новый оборонный пакет, все планы бундесвера, НАТО и ЕС или будущая немецкая энергетическая политика. «Мы видим также попытки нелегально приобретать промышленные изделия, находящиеся под санкциями», – утверждает руководитель немецкой контрразведки.

Особое внимание он уделил российской пропаганде: «Государственные СМИ и частные игроки работают рука об руку, чтобы распространять российскую ложь. Кроме того, пропаганда открыла новые каналы. Сейчас, например, российские Fake News распространяют инфлюэнсеры в телеграм-канале или на тик-токе».

«Россия массивно расширила свою активность по дезинформации в Германии и распространяет у нас пропаганду, – продолжает он. – Среди российских нарративов: НАТО вынудила Россию начать войну, и санкции виноваты в энергетическом кризисе».

Хальденванг косвенно связывает протесты против инфляции с этими идеями российских пропагандистов.

Материалы по теме
Спецслужбы РФ шпионили за тренировками военных Украины в Германии
Активистки Femen устроили топлесс-протест на мероприятии с канцлером Германии, требуя газового эмбарго
Германия одобрила продажу Украине 255 высокоточных артиллерийских снарядов Vulcano
Сейчас на главной
Хранилище газа для стран Балтии и Финляндии заполнено лишь на 55 процентов
Газохранилища
Хранилище газа для стран Балтии и Финляндии заполнено лишь на 55 процентов
Европейские хранилища газа в настоящее время заполнены в среднем на 80%. При этом есть страны, где этот процент гораздо ниже. Например, газохранилище в Латвии
В Польше идет запись на добровольную службу в армии, уже подписалось более 13 тысяч человек
Польша
В Польше идет запись на добровольную службу в армии, уже подписалось более 13 тысяч человек
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на добровольную основную военную службу в стране записалось более 13 тысяч человек, и в ближайшие недели это число может возрасти
Зеленский уволил замначальника Нацгвардии, занимавшего пост с 2014 года
отставки и назначения
Зеленский уволил замначальника Нацгвардии, занимавшего пост с 2014 года
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной Гвардии Ярослава Сподара. Указ опубликован на сайте господина Зеленского. О причинах увольнения не сообщается
Украина использует концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО
война в украине
Украина использует концепцию войны, разработанную силами специальных операций США и союзниками по НАТО
Концепция сопротивления была разработана в 2013 году. Она предоставляет собой план для небольших государств, чтобы эффективно противостоять вторжению более крупного соседа
Вместо запрета на поездки Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян
Евросоюз
Вместо запрета на поездки Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян
Министры иностранных дел стран ЕС договорятся о приостановке соглашения об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз для россиян. Виза будет стоить в два раза дороже: 80 евро вместо 35
Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
Instagram
Instagram добавил возможность делиться постами с помощью QR-кодов
В Instagram появилась функция обмена постами, тегами и Reels с помощью QR-кодов. Ранее в соцсети таким образом можно было обменяться только профилями
Джонсон обвинил Путина в ценах на электроэнергию и предложил британцам терпеть ради лучшего будущего
Премьер признает, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными
Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell
Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell Technologies заявила о прекращении всех операций в России после закрытия своих офисов в середине августа. Компания присоединилась к другим компаниям, свернувшим операции в России
Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Газопровод Польша-Словакия
Польша и Словакия запустили газопровод между странами
Польша и Словакия открыли газопровод между странами, чтобы снизить зависимость от России. Эта труба позволит Словакии получать газ из Норвегии. Церемония открытия прошла в пятницу на западе Польши
С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
эмиграция
С начала войны в Украине в Евросоюз выехало около миллиона россиян
Всего с 24 февраля по 22 августа границы союза пересекли 998 тысяч граждан России. Более половины сделали это через Эстонию и Финляндию. Еще 132 тысячи граждан России попали в ЕС через Литву
Станция раздора
ООН
Станция раздора
Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия завершилась без итогового документа. Причиной стал отказ России ставить под ним свою подпись. Документ содержал призыв вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
Общество
ЦБ РФ смягчил правила продажи наличной валюты физлицам
Центробанк России разрешит банкам продавать валюту физическим лицам за счет средств из разных источников после временного промежутка. До этого кредитные организации могли использовать только поступившую от физлиц валюту
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники
Великобритания направит Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах. Лондон также поможет с обучением украинских военных использованию БПЛА
СБУ обвинила в военных преступлениях Кадырова и двух его подчиненных
СБУ
СБУ обвинила в военных преступлениях Кадырова и двух его подчиненных
Служба безопасности Украины заявила, что собрала «бесспорные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чечни и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова
Кодекс идеальной беженки
беженцы
Кодекс идеальной беженки
С украинскими беженками в европейских странах (а мы знаем, что, в основном, речь идет о женщинах с детьми) случилось то же, что обычно происходит с любой жертвой насилия, находящейся под колпаком общественного внимания. От них стали требовать безупречного поведения
Грузия собирается снизить до 40 процентов долю России в экспорте вина
грузинское вино
Грузия собирается снизить до 40 процентов долю России в экспорте вина
Ранее российские поставщики прогнозировали резкий рост цен на вина из Нового Света. По их оценкам, в 2023 году стоимость такой продукции может увеличиться на 30 процентов из-за проблем с логистикой
Baykar не будет продавать свои беспилотники России
Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что о продаже беспилотников России, независимо от предложенной суммы, «не может быть речи». Системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
РПЦ
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
Русская православная церковь разработала проект документа для регламентации и обобщения практик экзорцизма. Согласно проекту, обряд экзорцизма разрешается проводить только священникам и епископам, которые должны будут изгонять бесов исключительно бесплатно