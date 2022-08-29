По данным контрразведки Германии, шпионская активность России интенсивнее, чем в Холодную войну
Российская разведывательная деятельность стала намного активнее, чем во время Холодной войны, еще до нападения на Украину. После введения санкций Россия расширила внедрение пропаганды и дезинформации в ФРГ
Российская разведывательная деятельность стала намного активнее, чем во время Холодной войны, еще до нападения на Украину. После введения санкций Россия расширила внедрение пропаганды и дезинформации в ФРГ, заявил в интервью Bild am Sonntag президент Федерального ведомства по охране Конституции Германии Томас Хальденванг.
«Шпионская активность России была уже до войны в Украине интенсивнее, чем во времена Холодной войны. Мы нанесли российской стороне значительный удар, выслав недавно 40 агентов из Германии и 400 по всей Европе обратно в Москву. Они работали под видом дипломатов. Россия будет стараться компенсировать эти потери, например, с помощью мобильных агентов или кибератак», – говорит Томас Хальденванг.
По его словам, контрразведка Германии отмечает повышенный интерес спецслужб РФ к информации из сферы политики и экономики – новый оборонный пакет, все планы бундесвера, НАТО и ЕС или будущая немецкая энергетическая политика. «Мы видим также попытки нелегально приобретать промышленные изделия, находящиеся под санкциями», – утверждает руководитель немецкой контрразведки.
Особое внимание он уделил российской пропаганде: «Государственные СМИ и частные игроки работают рука об руку, чтобы распространять российскую ложь. Кроме того, пропаганда открыла новые каналы. Сейчас, например, российские Fake News распространяют инфлюэнсеры в телеграм-канале или на тик-токе».
«Россия массивно расширила свою активность по дезинформации в Германии и распространяет у нас пропаганду, – продолжает он. – Среди российских нарративов: НАТО вынудила Россию начать войну, и санкции виноваты в энергетическом кризисе».
Хальденванг косвенно связывает протесты против инфляции с этими идеями российских пропагандистов.