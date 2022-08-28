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Европа
28 августа 2022, 14:08

Джонсон обвинил Путина в ценах на электроэнергию и предложил британцам терпеть ради лучшего будущего

Премьер признает, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными

Джонсон обвинил Путина в ценах на электроэнергию и предложил британцам терпеть ради лучшего будущего

Борис Джонсон, который пока остается премьер-министром Британии и вскоре передаст должность новому лидеру своей партии, опубликовал колонку, в которой объясняет гражданам причины стремительного роста цен на энергоносители и аргументирует, что поддержка Украины и наказание России за агрессию стоят таких жертв. Колонка Джонсона вышла в TheMail+.

Премьер признает, что следующие месяцы будут для британцев очень непростыми, а счета за энергоресурсы – откровенно болезненными.

«И все же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону», - отмечает Джонсон. .

Он напоминает, как было трудно в первые месяцы пандемии коронавируса, но что впоследствии все нарушенные цепочки снабжения постепенно наладились.

«Никто из нас не ставил на решение Владимира Путина - а это было только его решение - начать злонамеренное, иррациональное нападение на невинную европейскую страну. Это варварское вторжение Путина «напугало» энергетические рынки. Это из-за войны Путина британским потребителям приходится платить больше… Боюсь, Путин это знает, и ему это нравится, он хочет, чтобы мы пошли на уступки, он считает, что мягкотелые европейские политики не найдут решимости бороться и что с приходом зимы мы снимем санкции и прийдем умолять о российской нефти и газе, что мы устанем поддерживать Украину и начнем толкать ее к соглашению с тираном в Кремле, каким бы противным ни было это соглашение. Но это было бы полным безумием. В этой брутальной борьбе украинский народ должен победить – и победит. Так само и Британия», – пишет Джонсон.

Он аргументирует, что с каждым месяцем войны позиции Путина слабеют, в том числе его способность запугивать и шантажировать, а позиция Британии, напротив, будет усиливаться.

Он отмечает, что британское правительство будет помогать гражданам, находящимся в наиболее незащищенной ситуации, платить дорогие счета и эти меры постепенно запустят в ближайшее время, а также - что Великобритания уже работает над своей энергонезависимостью.

«Мы положим конец зависимости от российского ископаемого топлива. В июне этого года впервые за десятилетие мы не импортировали из РФ никакого топлива. Британия нарастила добычу собственного газа - в этом году на 26% по сравнению с прошлым. С каждым новым парком ветровых электростанций или АЭС мы усиливаем стратегическую позицию, мы становимся менее уязвимыми к колебаниям мировых цен - и к давлению Путина», - пишет премьер, дополнительно раскритиковав оппозиционных лейбористов за нежелание развивать ядерную энергетику.

Джонсон отмечает, что безработица в стране сейчас почти самая низкая за последние 50 лет – 3,8%, правительство создает более благоприятные условия для бизнеса и развития человеческого капитала и это обеспечивает Британии надежный ресурс для того, чтобы пройти через трудные времена, в то время как российской экономике будет все труднее и труднее.

«Если позволить Путину сейчас избежать ответственности за его убийства и разрушения и попытку изменить границы в Европе силой - он просто еще раз повторит это, с какой-то другой страной на периферии бывшего СССР. Другие государства сделают вывод, что из насилия и агрессии можно извлечь выгоду, и все это запустит новый цикл политической и экономической нестабильности. Поэтому мы должны продолжить поддерживать украинцев - а их военные успехи и дальше остаются выдающимися. Владимир Зеленский продемонстрировал, что его страна практически непобедима. Для Запада сейчас время удвоить нашу поддержку, а не колебаться», – подчеркивает Джонсон.

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