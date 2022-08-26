В странах Балтии возник дефицит. Электричества
Пока тысячи людей наблюдали, как советский танк катится на трейлере из Нарвы в сторону Таллинна, биржа электроэнергии Nord Pool столкнулась с одним из крупнейших кризисов в своей истории. В странах Балтии закончилась электроэнергия
Пока тысячи людей наблюдали, как советский танк катится на трейлере из Нарвы в сторону Таллинна, биржа электроэнергии Nord Pool столкнулась с одним из крупнейших кризисов в своей истории, пишет издание «Postimees».
В странах Балтии закончилась электроэнергия, поэтому в среду с шести до семи вечера мегаватт-час электроэнергии стоил на бирже 4000 евро. В последние месяцы цена на бирже электроэнергии была беспрецедентно высокой, однако никогда не наступал момент, когда предложений было меньше, чем спроса.
При анализе биржи электроэнергии параллель с нарвским танком не случайна, так как причиной нынешнего энергетического кризиса стала российско-украинская война. Поскольку торговля электроэнергией между странами Балтии с одной стороны и Беларусью и Россией с другой, а также между Россией и Финляндией с весны приостановлена, возник огромный дефицит электричества.
Еще одним важным фактором повышения цен является чрезвычайно дорогой природный газ. Цена на него также возросла, в первую очередь по геополитическим причинам: Россия уже год держит газовые краны в «коме», чтобы цены на энергоносители в Европе били рекорды.
В странах Балтии недостаточно мощностей по производству электроэнергии, не хватает ее и в странах Северной Европы, что приводит к чрезвычайно высоким ценам во всем регионе. В среду, 17 августа, стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool была близка к кризисной и с семи до десяти вечера составляла почти 750 евро за мегаватт-час. Кроме того, уровень цен указывает на то, что это уже не цена производства, а цена отказа. А именно, на биржу электроэнергии могут поступать предложения о покупке на условиях, что если электроэнергия не будет использована, будет выплачена определенная страховая сумма в евро. Ни Nord Pool, ни Департамент по делам конкуренции не раскрывают, кто делает такие дорогие предложения бирже.
Глава балтийской биржи электроэнергии Nord Pool Spot Ингрид Арус заявила Postimees, что цена на электроэнергию в 4000 евро была вызвана ситуацией, когда мощностей региона и соединительных кабелей не хватало для покрытия спроса. «В этот час, когда цена поднимается до уровня 4000 евро за мегаватт-час, желаемый спрос не может быть покрыт предложением. Это значит, что на бирже хотели купить больше, чем можно было продать на рынке», – пояснила Арус.
Одна из причин кризиса цен – ремонт электростанций в Нарве: несколько агрегатов выведены из эксплуатации, ремонт там должен завершиться на следующей неделе. К тому же мощности эстонско-финского электрического кабеля также ограничены, поэтому 18 августа вечером цена в Финляндии была в несколько раз ниже, чем в Эстонии. В шесть часов вечера биржевая цена электроэнергии в Финляндии составляла около 305 евро за мегаватт-час.
Биржа электроэнергии находится под надзором Департамента конкуренции. Предыдущий рекорд в ценовой зоне Эстонии датируется декабрем прошлого года, когда цена за час поднялась до 1000 евро. Postimees поинтересовался у главы отдела энергетики Департамента по делам конкуренции Маргуса Казепалу, разобралось ли ведомство, почему цена выросла до 1000 евро.
Казепалу уклонился от прямого ответа. «Всего сказать не могу, но злонамеренности или недоброжелательства с чьей-либо стороны не было», – заверил он.
Бывший генеральный директор Департамента по делам конкуренции Мярт Отс добавил, что цена в 1000 евро не предлагалась в Эстонии. Он пояснил, что почасовая оплата в 700 евро означает, что будут задействованы самые неэффективные производственные единицы, а также есть предложения вовсе отказаться от потребления. Достижение потолка цен в 4000 евро означает также, что новый потолок цен на бирже электроэнергии на тысячу евро выше и составляет 5000 евро.