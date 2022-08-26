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26 августа 2022, 14:19

Спецслужбы РФ шпионили за тренировками военных Украины в Германии

По данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии

Спецслужбы РФ шпионили за тренировками военных Украины в Германии

Спецслужбы России шпионили в Германии за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными системами вооружений, сообщил в пятницу, 26 августа, немецкий еженедельник Der Spiegel. Так, по данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии. В Идар-Оберштайне инструкторы бундесвера обучали украинских коллег использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, а в Графенвере военнослужащие США проводили занятия по применению американских артиллерийских систем.

Вскоре после начала учебного процесса MAD заметила подозрительные автомобили, из которых, судя по всему, велось наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам. Кроме того, над учебными центрами несколько раз пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты, которые снимали подготовку украинских солдат, сообщает Spiegel.

У немецких служб безопасности существуют также подозрения, что российские спецслужбы могли пытаться с помощью специальных устройств получить доступ к мобильным телефонам украинцев, пишет журнал.

В Графенвёре расположен крупнейший военный полигон США в Европе площадью 200 квадратных километров. В конце апреля пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что Соединенные Штаты начали обучать украинских солдат обращению с основными системами вооружения на военных объектах США в Германии. Речь шла о подготовке к использованию гаубиц, радарных систем и бронированных автомобилей, поставляемых в рамках военной помощи Украине.

«Американская армия организует эту подготовку в координации с правительством ФРГ, и мы, конечно, благодарны за продолжающуюся поддержку Германии», - добавил тогда представитель Пентагона.

Кроме того, 11 мая началось совместное с вооруженными силами Нидерландов обучение украинских солдат в артиллерийской школе бундесвера в Идаре-Оберштайне. Военных обучали работе с Panzerhaubitze 2000. 12 таких систем Киеву передали ФРГ и Нидерланды.

«Это четкий знак нашей солидарности», - прокомментировало тренировки Минобороны Германии, подчеркнув, что, обучая украинских солдат или поставляя Киеву вооружения, Берлин не становится одной из сторон военного конфликта. Глава ведомства Кристине Ламбрехт  также указала, что ФРГ не направляет солдат в регион конфликта, поэтому данная помощь в виде подготовки военнослужащих «не является шагом к участию в войне». 

«Находящиеся здесь мужчины будут защищать свою страну. Они будут защищать ее от страшной угрозы, исходящей для Украины от жестокой агрессивной войны со стороны России. И мы продолжим поддерживать их с помощью наших финансовых средств, но также и с помощью оружия, которое мы можем предоставить со стороны Германии», - заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения еще одного тренировочного центра на военном полигоне бундесвера в Путлосе (земля Шлезвиг-Гольштейн).

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