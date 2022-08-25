Эстония хочет добиться исключения РФ из международных организаций
Кабинет министров Эстонии на заседании в четверг принял решение о дальнейших действиях по изоляции России от международных организаций и форматов сотрудничества
Кабинет министров Эстонии на заседании в четверг принял решение о дальнейших действиях по изоляции России от международных организаций и форматов сотрудничества.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на эстонскую общественно-политическую газету Postimees.
Как пояснил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, такие меры направлены на то, чтобы сделать невозможным влияние России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом.
«Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, где сидение за общим столом с другими странами дает России возможность использовать полученную информацию в интересах своей агрессивной войны, или участие в которых является для России делом чести и престижа. Цена этой войны для России как агрессора еще недостаточно высока. Эстония и международное сообщество могут и должны сделать больше», – считает он.
Глава эстонского МИД добавил, что политика изоляции является для России важным и действенным рычагом повышения цены агрессии, снижения ее влияния в международных организациях, а значит, и в международной политике.
В международной изоляции России Эстония исходит из утвержденных Советом ЕС в марте 2022 года принципов, касающихся отношений с Россией и Беларусью. Руководящий принцип – не возвращаться к нормальному общению, пока они не вернутся к выполнению Устава ООН и своих международных обязательств.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, представляют угрозу безопасности, поскольку возможности проверить их всех в условиях полномасштабной войны в Украине нет.