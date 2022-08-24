Власти Европы выделили $278 млрд на смягчение последствий роста цен на энергию
Данные по финансированию охватывают все новые ассигнования с сентября — от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть денег еще не потрачена
Европейские правительства выделили около €280 млрд ($278 млрд) на смягчение последствий энергетического кризиса для домашних хозяйств и предприятий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные брюссельского аналитического центра Bruegel.
Данные по финансированию охватывают все новые ассигнования с сентября — от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть денег еще не потрачена.
«Цены будут оставаться высокими в течение всей зимы, и правительствам следует исходить из предположения наихудшего сценария, что они останутся таковыми даже после»,— сообщил аналитик Bruegel Джованни Сгараватти. «Правительства должны сосредоточиться на снижении спроса на энергию там, где это возможно»,— отметил эксперт.
Оптовые цены на энергоносители за последние пять лет выросли более чем в десять раз по сравнению со средними сезонными ценами, тем временем Россия сокращает поставки природного газа в Европу.
Ранее расчетная цена газа достигала рекордной отметки с 1996 года — за все время функционирования газовых хабов в Европе. Она составила $2861,6 за 1 тыс. куб. м.