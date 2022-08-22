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Европа
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Европа
22 августа 2022, 11:24

Активистки Femen устроили топлесс-протест на мероприятии с канцлером Германии, требуя газового эмбарго

Перед инцидентом, в рамках мероприятия Шольц рассказывал об усилиях Германии для поиска альтернативных источников энергии, которые позволят отказаться от газа из РФ

Активистки Femen устроили топлесс-протест на мероприятии с канцлером Германии, требуя газового эмбарго

Активистки феминистического движения Femen с помощью уловки устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, требуя ввести газовое эмбарго против России за ее агрессивную войну.

Об этом пишет «Европейская правда», со ссылкой на западные СМИ, среди которых AFP.

В выходные, когда проводился «день открытых дверей правительства», активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи «газовое эмбарго (против России) сейчас».

Почти сразу же их оттеснила охрана.

«Фемен» после акции опубликовали на своей странице объяснения, отмечая, что правительства Германии довели страну до энергетической зависимости от России, из-за чего ФРГ сейчас не может решительно отреагировать на войну России. Также они обвинили Германию в недостаточной помощи оружием Украине.

«Пацифизм, мирные усилия и дипломатия стали нормами на европейском континенте только после военного поражения военных преступников. Сейчас Украина стала полем боя, на котором, без преувеличения, снова решается будущее континента. Цена за мир и свободу высока, и снова пора платить ее. Чтобы сохранить нашу демократию и свободу, европейцам придется платить своим комфортом, но украинцы платят своими жизнями», - говорится в заявлении организации.

Перед инцидентом, в рамках мероприятия Шольц рассказывал об усилиях Германии для поиска альтернативных источников энергии, которые позволят отказаться от газа из РФ. Он акцентировал внимание на роли сжиженного природного газа и отметил, что первые терминалы, строящиеся для наращивания импорта, можно будет запустить уже в начале 2023 года.

«Проблема безопасности наших поставок сможет быть решена примерно в начале 2024 года», - сказал он.

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