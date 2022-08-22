Турция пообещала США не допустить обхода санкций со стороны России
В ходе переговоров заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность по поводу того, что российские лица и организации «пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций»
Министерство финансов и казначейства Турции пообещало не позволить ни одному физическому или юридическому лицу из России обойти санкции Запада, сообщает Bloomberg по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора представителей Минфинов США и Турции.
В ходе переговоров заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность по поводу того, что российские лица и организации «пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций», введенных США и 30 другими странами.
В ответ на это замминистра финансов Турции Юнус Элиташ заверил своего американского коллегу в том, что позиция Турции в вопросе применения санкций не изменилась. Как пишет Bloomberg, Турция выступает против военных действий в Украине тем, что предоставляет беспилотники Киеву в качестве военной помощи. Однако страна все еще воздерживается от введения санкций против России, которая остается ключевым поставщиком газа и нефти для Турции.
В начале августа газета Financial Times написала со ссылкой на шесть неназванных чиновников, что на Западе растут недовольства из-за углубления экономического сотрудничества между Турцией и Россией. Западные власти обеспокоены планами лидеров стран расширить сотрудничество в области торговли и энергетики и готовы принять ответные меры, если Анкара будет помогать Москве обходить ограничения.
FT написала об этом после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина, на которой они обсуждали наращивание торговли, оплату российского газа рублями и применение в Турции карт «Мир». По итогам встречи лидеры стран приняли совместное заявление, в котором, в частности, договорились о начале оплаты Турцией российского газа в рублях.
Анонимный источник издания Politico в правительстве США на этой неделе рассказывал, что Белый дом может рекомендовать американским компаниям сократить экономические отношения с Турцией, если Анкара и Москва заключат «формальное экономическое партнерство».