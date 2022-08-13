Страна председатель Совета ЕС поддержала полную остановку выдачи виз гражданам России
Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, поддержала призывы запретить гражданам России выдачу шенгенских виз в ответ на российские вторжение в Украину
Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, поддержала призывы запретить гражданам России выдачу шенгенских виз в ответ на российские вторжение в Украину, сообщает Bloomberg.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна будет добиваться консенсуса по этой мере на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в конце августа в Праге. «Россияне должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — сказал Липавский.
Некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что не может согласиться с таким предложением.
Ранее Чехия в ответ на российское вторжение в Украину запретила выдавать визы и виды на жительство гражданам России и Беларуси. После начала войны визы среди прочего также перестали выдавать Эстония и Латвия, которые теперь призывают полностью запретить выдачу виз россиянам. С 18 августа Эстония запретит въезд на свою территорию гражданам России, у которых есть эстонские шенгенские