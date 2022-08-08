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Европа
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Европа
08 августа 2022, 14:53

Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам

Власти Финляндии намерены ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по шенгенским визам, выданным финскими представительствами

Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам

Власти Финляндии намерены ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по шенгенским визам, выданным финскими представительствами. Об этом сообщил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle, его слова передает агентство ТАСС. 

По словам главы консульской службы, подобный вид туризма стал популярен у россиян из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и большинством стран Евросоюза. «Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией. <...> Некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам», — заявил Таннер.

По словам главы консульской службы, в качестве ответной меры власти Финляндии рассматривают «отказ в предоставлении новых виз заявителям, которые использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну». Как отмечает Таннер, также в будущем «может быть увеличен срок рассмотрения визовых заявлений» и ограничена возможность записи на прием в диппредставительства страны в России.

Финляндия открыла границу с Россией для туризма с 30 июня. Также страна сняла коронавирусные ограничения — путешественникам больше нет необходимости предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19 для въезда. Как отметил Таннер, после снятия коронавирусных ограничений в июле, число россиян, пересекающих границу с Финляндией, выросло на 10-30%.

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