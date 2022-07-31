Латвия предложила ЕС признать РФ спонсором терроризма и не выдавать визы россиянам
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен рассматривать Россию как страну-спонсора терроризма из-за событий в Украине
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен рассматривать Россию как страну-спонсора терроризма из-за событий в Украине. Он также предложил запретить выдачу туристических виз россиянам. Незадолго до этого «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию из-за «нарушения условий отбора газа».
«ЕС должен рассматривать Россию как государство-спонсора терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для российских граждан», — написал господин Ринкевичс в Twitter.
Вопрос признания России государством-спонсором терроризма рассматривается в США. По информации Politico, на этом настаивает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Источники The New York Times утверждают, что этому сопротивляется госсекретарь Энтони Блинкен, который опасается еще больших осложнений экспортных операций с Россией и уничтожения «последних остатков дипломатии» между Москвой и Вашингтоном.
Ранее на этой неделе Еврокомиссия сообщила, что визовые правила Евросоюза не предполагают возможность введения полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.