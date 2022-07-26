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Европа
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Европа
26 июля 2022, 20:54

Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина»

Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина», сообщается в твиттере британского правительства.

Награду украинскому президенту вручил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Церемония прошла на Даунинг-стрит. Зеленский в ней участвовал по видеосвязи, позже написав в телеграме, что «эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему».

Во время церемонии награждения Зеленский также добавил, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. Украинский президент призвал продолжать поставки оружия Украине в необходимом объеме и усиливать санкции против России.

Награда, которой был удостоен Зеленский, вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, которыми характеризовался лидер военного времени сэр Уинстон Черчилль», говорится на сайте Международного общества Черчилля. В прошлом обладателями премии становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.

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