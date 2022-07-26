Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина»
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина», сообщается в твиттере британского правительства.
Today Prime Minister @BorisJohnson presented President @ZelenskyyUa with the Sir Winston Churchill Leadership Award for incredible courage, defiance and dignity in the face of Putin’s barbaric invasion.
The UK will always #StandWithUkraine #ChurchillAward pic.twitter.com/o2uYP9m8LB
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 26, 2022
Награду украинскому президенту вручил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Церемония прошла на Даунинг-стрит. Зеленский в ней участвовал по видеосвязи, позже написав в телеграме, что «эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему».
Во время церемонии награждения Зеленский также добавил, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. Украинский президент призвал продолжать поставки оружия Украине в необходимом объеме и усиливать санкции против России.
Награда, которой был удостоен Зеленский, вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, которыми характеризовался лидер военного времени сэр Уинстон Черчилль», говорится на сайте Международного общества Черчилля. В прошлом обладателями премии становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.