Великобритания ввела санкции против 29 российских губернаторов
Великобритания расширила санкции против России, добавив в список 42 человека. 29 из них — губернаторы российских регионов. Им запретят въезд и арестуют активы
Великобритания расширила санкции против России, добавив в список 42 человека. 29 из них — губернаторы российских регионов. Им запретят въезд и арестуют активы.
Под ограничения попали:
Андрей Воробьев (Московская область)
Александр Дрозденко (Ленинградская область)
Андрей Травников (Новосибирская область)
Евгений Куйвашев (Свердловская область)
Александр Богомаз (Брянская область)
Роман Старовойт (Курская область)
Александр Гусев (Воронежская область)
Игорь Артамонов (Липецкая область)
Глеб Никитин (Нижегородская область)
Александр Моор (Тюменская область)
Алексей Текслер (Челябинская область)
Дмитрий Азаров (Самарская область)
Роман Бусаргин (Саратовская область)
Александр Авдеев (Владимирская область)
Денис Паслер (Оренбургская область)
Андрей Бочаров (Волгоградская область)
Максим Егоров (Тамбовская область)
Олег Кувшинников (Вологодская область)
Владислав Шапша (Калужская область)
Василий Орлов (Амурская область)
Михаил Развожаев (Севастополь)
Радий Хабиров (Башкирия)
Владимир Уйба (Коми)
Айсен Николаев (Якутия)
Олег Николаев (Чувашия)
Виктор Томенко (Алтайский край)
Александр Усс (Красноярский край)
Владимир Владимиров (Ставропольский край)
Дмитрий Артюхов (Ямало-ненецкий автономный округ)
Под санкции также попали глава Министерства юстиции Константин Чуйченко, племянники бизнесмена Алишера Усманова Санжар и Сарвар Исмаиловы и британский стрингер Грэм Филлипс — раньше он работал с RT.
Кроме того, Британия внесла в черный список председателя назначенного Москвой правительства самопровозглашенной ДНР Виталия Хоценко и первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.
Также стало известно, что Евросоюз продлил на 6 месяцев санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Они будут действовать до конца января 2023 года.