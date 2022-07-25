В ЕС одобрили вакцину от оспы обезьян Imvanex
В Евросоюзе одобрили вакцину датской Bavarian Nordic, как средство против оспы обезьян, сообщает пресс-служба на сайте компании. Ранее вакцина была одобрена в США и Канаде
В Евросоюзе одобрили вакцину датской Bavarian Nordic, как средство против оспы обезьян, сообщает пресс-служба на сайте компании. Ранее вакцина была одобрена в США и Канаде.
«Компания Bavarian Nordic объявила сегодня о том, что Европейская комиссия продлила регистрационное удостоверение на вакцину против оспы Imvanex компании, включив в нее защиту от оспы обезьян и заболеваний, вызываемых вирусом коровьей оспы», — говорится в сообщении пресс-службы. Одобрение было получено после заключения от Комитета по лекарственным средствам для человека 22 июля 2022 г. Разрешение на использование вакцины действует во всех странах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.
Оспа обезьян — вирус, который бывает как у животных, так и у людей. По своему проявлению болезнь похожа на обычную оспу, однако от обезьяньей люди обычно полностью выздоравливают, при этом косметические последствия на коже, проявляющиеся в виде рубцов, не так существенны, как при вирусе натуральной оспы. На 12 июля болезнь была зарегистрирована в 63 странах мира, при этом было выявлено более 9 200 случаев заражения.
Первый случай заболевания в России зарегистрировали 12 июля. По данным Роспотребнадзора, заболевший вернулся из путешествия по Европе и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов.
10 июня Роспотребнадзор высказал предположение, что вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян.
23 июля Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Он заявил, что сейчас в мире уже порядке 16 000 случаев заболеваний. Европейский регион, считает Гебрейесус, представляет наибольшую угрозу в дальнейшем распространении болезни.