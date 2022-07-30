В Европе зафиксированы первые две смерти от оспы обезьян
По данным испанского министерства здравоохранения, первый летальный исход был зафиксирован в Валенсии. Пациент скончался 29 июля из-за энцефалита, развившегося на фоне первичной инфекции
Двое зараженных оспой обезьян умерли за сутки в Испании, сообщает El Pais. Это первые подтвержденные смерти в Европе, связанные с этим инфекционным заболеванием.
По данным испанского министерства здравоохранения, первый летальный исход был зафиксирован в Валенсии. Пациент скончался 29 июля из-за энцефалита, развившегося на фоне первичной инфекции. Личность погибшего не раскрывается.
Второй случай произошел на следующий день в Кордове. Причиной смерти 31-летнего мужчины также стал менингоэнцефалит.
Испанские медики собираются провести ряд анализов, чтобы лучше разобраться в причине смертей и какую роль в этом сыграл вирус.
Предыдущие летальные случаи произошли в Африке и Южной Америке. 29 июля в Бразилии скончался 41-летний мужчина, который страдал лимфомой и имел ослабленную иммунную систему.
Остальные факты гибели заразившихся были зафиксированы в пяти африканских странах, среди которых Нигерия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 2022 года на континенте умерло около 70 пациентов. 23 июля ВОЗ обявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
В России первый случай заражения зафиксирован 12 июля у юноши, вернувшегося из Португалии. Он был помещен в больницу и изолирован, болезнь протекала в легкой форме. О других фактах инфицирования в стране не сообщалось.