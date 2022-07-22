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22 июля 2022, 19:08

Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа и не доверяет заявлениям Москвы о технических причинах сокращения поставок газа

Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Фото: AFP

Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа и не доверяет заявлениям Москвы о технических причинах сокращения поставок газа. Так он отреагировал на заявление «Газпрома» о сокращении поставок газа из-за проблем с ремонтом и доставкой турбины Siemens.

«Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали»,— заключил господин Шольц на пресс-конференции в Берлине (цитата по ТАСС).

Господин Шольц заявил, что у него нет сомнений в наличии всех технических условий для поставок газа из РФ. «Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, "Ямал" или "Северный поток"»,— отметил Шольц. «Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России»,— сказал глава правительства ФРГ.

Он упомянул ремонт турбины Siemens, необходимой для полноценного функционирования «Северного потока». Господин Шольц назвал неубедительными заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам.

Турбина Siemens находилась в Канаде на техническом обслуживании. Поначалу власти Канады отказались возвращать агрегат, квалифицировав его как товар двойного назначения, но впоследствии было решено вернуть турбину, объяснив это желанием поддержать Европу. Вчера Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турбина, транспортируемая для газопровода «Северный поток» из Канады в Россию, застряла по пути из Германии, так как российская сторона не дала разрешения на ее транспортировку.

Ранее стало известно, что немецкий энергоконцерн Uniper заключил с федеральным правительством договор о предоставлении компании пакета стабилизации в условиях энергетического кризиса в стране. В частности, меры поддержки Uniper предполагают выкуп кабмином ФРГ 30% акций концерна на €267 млн. Необходимость поддержки со стороны государства объяснялась тем, что дочерняя компания финской Fortum Uniper находится в кризисе после начала военной операции на Украине из-за подорожания энергоресурсов в Европе. 19 июля Fortum отказался от дальнейшего финансирования немецкой «дочки».

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