Меню
Европа
Крабов и омаров признали разумными существами
Европа
22 июля 2022, 13:48

Кипр ищет замену туристам из России

Каждый год на Кипр приезжали отдыхать около 800 тысяч российских и украинских туристов. Теперь их поток иссяк, что стало серьёзным ударом для местной туристической отрасли

Кипр ищет замену туристам из России

Каждый год на Кипр приезжали отдыхать около 800 тысяч российских и украинских туристов. Теперь их поток иссяк, что стало серьёзным ударом для местной туристической отрасли, на долю которой здесь приходится 10% ВВП. По ряду оценок, падение доходов составит почти 600 миллионов евро, что заметно затруднит восстановление сектора, серьёзно пострадавшего из-за пандемии.

– Мы уже понесли серьёзные убытки, стало ясно, что перед нами встала огромная проблема, – говорит Вассос Сидиас, хозяин ресторана. – Посмотрим, насколько удастся покрыть полученный ущерб за счёт европейского и других рынков, на которые мы делаем теперь ставку. Через четыре месяца можно будет судить о результатах.

Разворот в направлении европейских туристов начался ещё несколько месяцев назад и осуществляется весьма энергично. До недавнего времени между Кипром и Францией отсутствовало прямое авиасообщение, но в этом сезоне будет выполняться 20 рейсов в неделю. Увеличилось и число прямых рейсов из Германии и скандинавских стран. Помимо этого, развитие получил ряд новых инициатив, например, открылись отели для веганов, организованы винные туры по живописным горным деревням.

– Речь идёт об утрате доходов в размере 600 миллионов евро, – поясняет Саввас Пердиос, заместитель министра туризма Кипра. Это немало с учётом того, что в 2019 году доходы туристического сектора составили 2,7 миллиарда евро. При этом для восполнения ущерба нам не требуется такого же количества туристов из других стран. Дело в том, что большинство российских туристов прибывают по путёвкам туроператоров. Поэтому в среднем их ежедневные расходы в месте пребывания ниже, чем у туристов из многих других стран.

При этом туроператоры дают понять, что по-прежнему не оставляют попыток организовать поездки российских туристов на Кипр и рассматривают возможность перелётов через страны, с которыми у России сохраняется авиасообщение – Сербию, Грузию и Израиль.

Материалы по теме
Визовые центры Италии приостановили прием документов из-за российских контрсанкций
Президент Украины призвал Турцию отказаться от российских туристов
Власти Армении отменили антиковидные ограничения для российских туристов
Сейчас на главной
Британская разведка считает, что российская армия выдыхается
МИ-6
Британская разведка считает, что российская армия выдыхается
Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что в течение следующих нескольких недель российским войскам будет все сложнее отправлять на фронт новых военнослужащих и вооружения
Общество
Привитые заболевают всё чаще, а вирус стал заразнее кори
Несколько месяцев COVID-19 был на «каникулах», и люди смогли свободно вдохнуть воздух без маски. Но тучи снова стали сгущаться: новые штаммы дали рост заболеваемости по всей стране
Россия объявила недружественными еще пять стран
недружественные страны
Россия объявила недружественными еще пять стран
Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии
Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенат США
Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенаторы Дик Дурбин, Том Тиллис и Джинн Шахин представили в четверг двухпартийную резолюцию в честь второй годовщины украденных у народа Беларуси президентских выборов 2020 года
Украинцы хотят заменить трезубцем герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве
Памятник «Родина-мать» - самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом - 102 метра. Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах
ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
ЕС
ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Всего в список вошли 57 человек
Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле
война в украине
Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле
Российская армия в последние недели не использовала высокоточные ракеты, предназначенные для нанесения ударов по земле, сообщил представитель разведки ВСУ
Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
отдых в россии
Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
Минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» в период с 1 по 31 августа выше в 3,5-6,1 раза, чем в турецкой Анталье. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России
Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
Италия
Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
21 июля Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Тогда в канцелярии президента сообщили, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов»
Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Индия
Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Новым, 15-м президентом Индии в четверг объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму
Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
выплаты погибшим
Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии
Общество
В плену у собственной армии
В Луганской области формируют центр, куда свозят служащих, отказавшихся воевать в Украине. Там находятся как минимум 234 человека из разных военных частей. Многих удерживают в подвалах и гаражах
Украина запретит все российские СМИ
цензура
Украина запретит все российские СМИ
Украинские власти решили реформировать закон о СМИ, не менявшийся с 1990-х годов. Одна из поправок предполагает полный запрет российских медиа в стране. Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины
Реформировать нельзя распустить
ООН
Реформировать нельзя распустить
С момента начала российского вторжения в Украину Совет Безопасности ООН был в центре внимания, но едва ли кто-то ожидал от него серьезных действий по урегулированию конфликта — все скорее наблюдали за индивидуальными выступлениями и аргументами делегатов стран
Романа Абрамовича обвинили в снабжении российской армии
Evraz
Романа Абрамовича обвинили в снабжении российской армии
Как сообщает OCCRP, несмотря на утверждения об исключительно мирном применении продукции, предприятия принадлежащей олигарху, поставляли сырье для производства танков и взрвычатки
Европейский центральный банк объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%
Европейский центральный банк
Европейский центральный банк объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,5%
Во Франкфурте приняли историческое решение. Впервые за 11 лет Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов: с 0% до 0,5%
На улицах Китая после массовых протестов вкладчиков появились танки
Китай
На улицах Китая после массовых протестов вкладчиков появились танки
В двух китайских провинциях несколько недель продолжаются массовые протесты жителей, доверивших свои деньги банкам и теперь пытающихся их забрать
Общество
Раненным в Украине контрактникам начали массово отказывать в выплатах
В случае ранения военные могут претендовать на возмещение от страховщика Минобороны «Согаза» и на 3 млн рублей «путинской» единоразовой выплаты. Но с мая легкораненым стали отказывать и в том, и в другом