На представительства России за рубежом совершили 16-е нападение с начала войны. На этот раз на Кипре
В столице Кипра Никосии загорелся «Русский дом» — культурный центр Россотрудничества после того, как в него, вероятно, бросили «коктейли Молотова», сказала ТАСС. Это уже как минимум 16-е нападение на российские представительства за рубежом с начала войны
В столице Кипра Никосии загорелся «Русский дом» — культурный центр Россотрудничества после того, как в него, вероятно, бросили «коктейли Молотова», сказала ТАСС руководитель центра Алина Радченко. Это уже как минимум 16-е нападение на российские представительства за рубежом с начала войны. До вторжения Россию в Украину подобные серьезные инциденты случались крайне редко.
«Русский дом» сейчас находится на реконструкции, огонь распространился внутри и снаружи здания и ему был нанесен значительный ущерб, сообщил в Twitter глава пресс-службы пожарной охраны Кипра Андреас Кеттис. Сотрудников центра эвакуировали из здания, сообщила Радченко. По данным местного телеканала Omegalive, огонь распространился на два автомобиля. Тушение заняло около часа.
Это не первый случай нападения на российские представительства с начала войны. В марте 2022 года бутылку с горючей смесью бросили в «Русский дом» в Париже. Тогда «коктейль Молотова» попал в забор, поэтому пожара удалось избежать. Тогда же, в марте, на входе в «Русский дом» в Берлине вандалы написали слово «Убийцы» на немецком языке. В ночь с 23 на 24 февраля 2023 года «Русский дом» в Кишиневе облили краской.
На нападения жаловался и глава Россотрудничества Евгений Примаков: «После 24 февраля были зафиксированы акты вандализма в отношении наших культурных центров. Сейчас Европа немного успокоилась. Таких агрессивных актов вандализма сейчас нет», — говорил он в ноябре 2022 года.
За 2022 год российские дипучреждения за границей подверглись как минимум 12 атакам, все они произошли после вторжения в Украину. Большинство нападения произошли в феврале и марте 2022 года. Посольство в Варшаве обстреливали из рогатки, в Гааге — петардами, в Таллине — забрасывали яйцами. В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства России, а в Бухаресте мужчина на автомобиле врезался в забор посольства, поджег себя и начал выкрикивать лозунги против войны в Украине. В Польше дважды пытались забросить в посольство России «коктейли Молотова».
До войны нападения на российские представительства происходили значительно реже. В 2021 году известен только один такой случай: 24 декабря «коктейль Молотова» бросили в российское генконсульство во Львове. В 2019 году сообщалось тоже только об одном случае нападения: в полицейскую будку у российского посольства в Афинах бросили гранату. В Киеве посольство России подвергалось нападению трижды: в 2014, 2016 и 2020 годах.
По данным американской компании Gallup, с начала войны в Украине уровень неодобрения российских властей в мире достиг исторического максимума. Согласно исследованию, проведенному в 137 странах, 57% респондентов не одобряют руководство России. Хуже всего к российским властям относятся в США (уровень неодобрения 93%), Канаде (91%) и Украине (96%).