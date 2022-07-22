ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Всего в список вошли 57 человек
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Всего в список вошли 57 человек.
Против кого вводятся санкции (физические лица):
Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов;
Мэр Москвы Сергей Собянин;
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также его сын Станислав Чемезов;
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова;
Актеры Владимир Машков и Сергей Безруков;
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка;
Сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Александра Говора Роман Говор;
Совладелец и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын;
Дочь главы «Транснефти» Николая Токарева Майя Болотова;
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и трое его заместителей, в числе которых есть гражданин Словакии и глава европейского отделения клуба Йозеф Хамбалек;
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелёв и другие.
Юридические лица:
Фонд «Русский мир»;
Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова;
Россотрудничество;
АО Научно-производственное объединение «Квант»;
Группа компаний ФОРСС;
ЗАО «Стивидорная компания "Авлита"»;
Военно-патриотическое движение «Юнармия»;
Мотоклуб «Ночные волки»;
ПАО Сбербанк.
Также вводится запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ. Кроме того, расширяются ограничения на прием депозитов у юридических лиц и организаций, учрежденных в третьих странах и в основном контролируемых гражданами России или физическими лицами, которые находятся в России.
Документ также вносит разъяснения к существующим мерам. В частности, поставки товаров авиационной отрасли в Россию будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO ). ЕС также обязался избегать любых ограничений в отношении России, которые могут привести к ухудшению ситуацией с продовольственной безопасностью.