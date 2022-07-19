ВОЗ призвала европейские страны принять меры из-за новой волны коронавируса
За последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире
Европейские страны должны оперативно принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, из-за распространения подварианта омикрон-штамма коронавируса, заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
«Мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — отметил Клюге (цитата по «РИА Новости»).
По его информации, за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире.
Ранее сегодня глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала власти регионов возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом и активизировать информационную кампанию о необходимости вакцинации. Помимо этого оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения.