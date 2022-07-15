Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства. Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
«В соответствии с конституционным протоколом Каллас сообщила Рийгикогу (эстонский парламент) о роспуске правительства и вручила заявление об отставке президенту Алару Карису», — говорится в сообщении. Президент принял прошение премьер-министра.
Каллас предложила Рийгикогу провести внеочередное заседание, чтобы проголосовать за формирование новой правящей коалиции. В своем заявлении она поблагодарила министров, которые вместе с ней руководили страной «в тяжелое время».
«Мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, вложили миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, добились укрепления обороны восточного фланга НАТО, и мы были одним из самых главных сторонников Украины», — написала Каллас в Twitter.
Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции (партия Центра и Партия реформ). В начале июня Каллас предложила отправить в отставку семь министров от партии Центра, они были сняты с должностей президентом Карисом. Основанием для принятия такого решения стало то, что представители партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте отклонили законопроект о начальном образовании на эстонском языке.