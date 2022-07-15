Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
Франция должна как можно скорее научиться обходиться без российского газа, поскольку Москва использует поставки в Европу в качестве оружия в войне с Украиной
Франция должна как можно скорее научиться обходиться без российского газа, поскольку Москва использует поставки в Европу в качестве оружия в войне с Украиной. Об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон, призвав граждан научиться экономить энергию, сообщает Reuters.
Цены на энергоносители, которые уже росли до того, как Россия начала войну против Украины в конце февраля, с тех пор резко выросли, что привело к самой высокой инфляции в большинстве крупнейших мировых экономик за последние десятилетия. На долю России приходится только 17% поставок газа во Францию, поэтому она зависит от российского газа меньше, чем некоторые ее соседи. «Другие экономики, в том числе Германия, гораздо более зависимы от газа, и им нужно помочь», — считает Макрон.
Чтобы оградить потребителей от стремительного роста счетов за электроэнергию, в прошлом году правительство ввело ограничение на цены на электроэнергию и газ, действие которого было продлено до конца года. Макрон предположил, что можно будет сохранить эту меру «только для тех, кто больше всего в ней нуждается».
Кроме того, рассказал Макрон, Париж прорабатывает меры для сохранения используемых объемов газа без участия России. Речь идет о договоренностях об увеличении поставок с такими поставщиками, как Норвегия, Катар, Алжир, США и другие.
Ранее «Газпром» остановил «Северный поток», через который Европа получает газ. В российской компании сообщили, что это якобы связано с плановым обслуживанием и работа газопровода будет возобновлена 21 июля. На время работ на «Северном потоке» единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы остается транзитная ветка через Украину. Через нее в настоящее время пропускается около 40 млн кубометров топлива в сутки.
До приостановки «Северный поток» работал на 40% мощности из-за ремонта одной из турбин от Siemens. Обслуживание проходило в Канаде, западные страны долго обсуждали, стоит ли передавать эту технику России. На ее возврате настояла Германия.