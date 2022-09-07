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Венгрия
Сергей Сидоренко
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА
07 сентября 2022, 11:57

Школьная пропаганда Орбана

Как Венгрия воспитывает поколение, враждебное к Украине

Школьная пропаганда Орбана

В Венгрии, в государстве-члене ЕС и НАТО, только 3% избирателей действующей партии власти считают, что Россия ответственна за войну в Украине; остальные обвиняют преимущественно США и саму Украину. Эти данные могут шокировать, в них действительно сложно поверить – но это реальность, удостоверенная соцопросом .

Вопрос войны стал почти лакмусовой бумажкой для венгерского общества, ведь среди критиков власти ситуация противоположная: 64% сторонников оппозиционной коалиции обвиняют россиян в войне.

Как это могло произойти? Ответ прост.

Орбан, возглавляющий страну уже более 12 лет подряд и контролирующий все ветви власти, создал для своих сторонников пространство альтернативной реальности. Власти получили контроль над основными медиа в стране, которые теперь транслируют даже самые нелепые фейки, если нужны команде Орбана.

Впрочем, как бы этого ни хотела команда Орбана, он имеет контроль не над всеми в государстве. В Венгрии есть оппозиционные сайты и даже телеканал, который смотрят те избиратели, которые не любят Орбана. Отсюда такое расхождение мнений власти и оппозиции по Украине и по ряду других вопросов.

Обо всем этом, а также о растущем сходстве венгерской и российской машин пропаганды, писалось неоднократно. А напомнить об этом пришлось для того, чтобы объяснить новое измерение «кодирования» общества, которое берут на вооружение венгерские власти.

В кругу венгерских педагогов о нем говорят, по меньшей мере, с 2020 года, когда в новых учебниках начали находить признаки того, что у детей программируют настроение против мигрантов (один из приоритетов правительственной пропаганды на тот момент). Хотя международные медиа замечали признаки пропаганды через учебники еще до того .

А сейчас выяснилось, что качающаяся вместе с настроениями правительства образовательная программа ударила также по Украине – новому объекту общегосударственной ненависти, которую раздувает команда Орбана.

Любые дети, кому должна принадлежать Украина?

На новинку обучающей программы первым обратил внимание венгерский независимый интернет-портал Telex, авторам которого бросился в глаза учебник географии за 8 класс. Речь идет об официальном учебнике, разработанном государственным центром OFI и обязательной учебной книгой для венгерских учеников.

Раздел книги, в котором говорится об Украине, удивил журналистов.

Следует подчеркнуть, что центр образования, где размещена электронная версия учебника, не указывает дату его публикации. В вебархиве удается найти страницы этого учебника с нынешним содержанием только за 2022 год, в технических параметрах страницы отмечено, что ее последний раз обновляли 1 сентября 2022 года. Впрочем, отдельные элементы на странице об Украине содержат метаданные, датированные 2019 годом - поэтому мы не можем наверняка утверждать, когда именно венгерским ученикам начали рассказывать «альтернативную версию украинской географии».

Честно говоря, самой географии в этой главе немного, да и с ошибками. Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, «у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст», узнают венгерские школьники.

Еще интереснее учебник становится, когда начинает рассказывать о новейшей истории.

В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке, несмотря на то, что две этнические группы часто враждуют друг с другом .

Если вы думаете, что это – позор и «пробивание дна» со стороны венгерских педагогов, требующее немедленного протеста официального Киева – то вы, безусловно, правы. Впрочем, это только начало.

Удивительное и обидное для украинцев описание сопровождается таким рисунком.

Оставим в стороне то, что составители учебника по географии (!) перевернули вверх дном флаги России и Украины.

Это пустяк по сравнению с содержанием рисунка, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. А чтобы еще углубить дно, составители из государственного центра образования добавили подпись-вопросы для школьников.

Это то, что национальный учебник по географии может рассказать о страдающем от агрессии соседнем государстве. Мол, за него бьются три мощные силы, а российская оккупация Крыма просто скрыта. Все так, как в лучших образцах кремлевской пропаганды.

Неизвестно, под каким давлением находились те, кто готовили этот раздел, но Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии) следует передать им одну из медалей, полученных им в Москве. «Кто, как не эти люди, заслужил ее», – отшутился в своей статье автор Telex , первым заметил эту страницу.

Программирование пренебрежения

Как считают, наиболее эффективной является та пропаганда, которая заставляет аудиторию верить, что она сама пришла к выводу, который ей искусственно заложили. «Украинский» раздел венгерского учебника лучше всего соответствует этому правилу. Он содержит кучу неточностей или умышленных акцентов, которые подталкивают школьника к мнению, что Украина – failed state, а ее конфликт с Россией надуман.

Игнорирование российской агрессии, о котором говорилось выше, являлось лишь одним элементом, но его явно недостаточно. В конце концов каждый школьник должен был слышать в новостях о какой-то там войне России и Украины, от которой премьер Орбан бережет Венгрию.

И действительно, о какой войне может идти речь, если «Украина получает российские углеводороды (нефть и газ – ЕН) по более выгодной цене (чем другие покупатели – ЕН)»? О том, что это ложь, венгерские школьники узнают разве что, если решат проверять все данные своего учебника.

А еще можно показать детям, что Украина активно торгует с государством-агрессором.

Лучше всего для этого, наверное, подделать Евросоюз по статистике на отдельные государства, чтобы никто не заметил, что торговля Украины с ЕС так велика. Именно так попытались сделать венгерские географы, но и этого оказалось мало.

На графике, который якобы демонстрирует объемы внешней торговли Украины, ЕС отсутствует, а самый большой прямоугольник – это якобы торговля с РФ (Oroszország ).

Однако откуда взялись 24%? Это просто ложь!

Как выяснилось, это данные 2013 или более ранних лет. Поскольку с начала российской агрессии доля РФ в торговом балансе никогда не приближалась к такому уровню, даже в «переходном» 2014 году. А в 2021 году экспорт в РФ составлял 5%, импорт – 8% от общего объема торговли. Тоже много, но это явно не заявлено 24%!

Учебник также объясняет венгерским школьникам, что Украина – плохое место для жизни. А оказавшиеся в Украине венгры страдают больше всего.

«Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов», - объясняет учебник.

Но выход есть!

Его молодым венграм подсказывает практическая задача, заключающая раздел об Украине. «Определи с помощью Google Maps, сколько жителю Мукачево из Закарпатья нужно ехать в Киев, и сколько в Будапешт», - спрашивают составители учебника, который, напомним, перед тем уверял учеников, что Мукачево - это венгерский город в Украине, а в целом на Закарпатье якобы живет 140 тысяч венгров (традиционно повторяющийся миф, ныне не имеющий ничего общего с реальностью).

Что делать? Действовать!

Мы не сомневаемся, что эту статью прочитают также представители украинской власти – и МИД, и правительства в целом, и офиса президента, и парламента.

Они лучше знают, что поступать в таких случаях, советы здесь лишние. Ясно одно: украинское государство должно сделать все должное, чтобы такая пропаганда не имела места. Даже если ее искоренение займет немало времени – а так, скорее всего, и будет, особенно учитывая опыт предыдущего общения между Киевом и Будапештом.

Но особого внимания заслуживает то, что это программа и учебник для всех венгерскоязычных школ, материалы для которых предоставляет правительство Венгрии. Следовательно, есть высокий шанс, что этот трэш планируют использовать или уже используют также в школах на Закарпатье.

А вот это Киев может и должно остановить немедленно. Даже если речь идет о частных школах.

Кстати, эта история еще один аргумент в пользу того, что в местах компактного проживания меньшинств должно использоваться билингвальное образование с учебниками, которые готовят в Украине.

А Закарпатье вообще требует больше внимания со стороны Киева. Лучшая работа со школами, финансирование для билингвальных учителей и т.д. Возможно, сейчас, по боевым действиям на востоке и юге, это кажется не приоритетной задачей. Но это только на первый взгляд. История, которую открыли лишь несколько страниц венгерского учебника, свидетельствует о том, что игнорировать этот вопрос больше нельзя.

Если смолчать, потакая таким действиям, и разрешить программировать соседнюю нацию (а также ее представителей в Украине) на конфликт с Киевом, то последствия могут оказаться слишком масштабными.

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