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Европа
Эстония
Владимир Сазонов
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА»
17 августа 2022, 01:49

Символ оккупации

Как Эстония завершает декоммунизацию в наиболее пророссийском городе страны

Символ оккупации

Полномасштабная война России против Украины во многих восточноевропейских странах, не понаслышке знакомых с советской оккупацией и тоталитаризмом, остро поставила вопрос о необходимости завершить декоммунизацию, окончательно убрав из публичного пространства памятники эпохи СССР.

Не оказалась вне этого процесса и Эстония, где таких памятников советской оккупации сохранилось довольно много.

Подавляющее большинство населения Эстонии, в том числе и значительная часть русскоговорящих граждан, за то, чтобы эти памятники были убраны, такого же мнения правительство Эстонии.

Но есть и те, кто против такого решения – это та часть русскоговорящих, кто тепло и с трепетом отзывается о советской эпохе и, как правило, они же поддерживают кровавый режим путинской диктатуры.

И если в большинстве эстонских городов декоммунизация не вызвала протестов, то символом «ватного сопротивления» стал советский танк Т-34 в городе Нарве.

Дело дошло до того, что нарвское самоуправление до последнего отказывалось выполнять решение правительства, а наиболее агрессивные жители уже стали собирать отряды по охране танка.

Нельзя исключить что всё могло бы закончиться столкновениями – и в РФ были бы этому очень рады, – однако твердость центрального правительства все же взяла верх – декоммунизация произойдет и в Нарве.

Танк как символ «русского мира»

Монумент танку Т-34 (точнее, танку Т-34-85) был установлен в Нарве еще 9 мая 1970 года в честь 25-летия победы над фашистской Германией.

Его установили оккупационные советские власти на том месте, где красная армия под командованием маршала Леонида Говорова форсировали реку Нарова в июле 1944 года.

Официальная советская пропаганда утверждала, что именно тогда началось освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, хотя на самом деле один тоталитарный оккупационный режим (Третий рейх) был заменен другим оккупационным и не менее тоталитарным режимом (СССР).

При этом именно СССР при захвате Нарвы уничтожил, по сути, Нарву эпохи средневековья и барокко.

Летом 1944-го в Нарве осталось лишь пару человек, но после население стало снова расти, но этнический состав поменялся полностью. Если до 1939 года население Нарвы было преимущественно эстонским (более 60% населения города составляли этнические эстонцы), то к концу советской оккупации в 1989 году в Нарве жило 85,9% русских, а эстонцев было лишь 4% – т.е. много эстонцев было убито или переселено в другие районы Эстонии, часть сослали в Сибирь, а вместо них привезли русскоговорящих с окраин советской империи.

Таким образом СССР заложил «мину» под независимую Эстонию, которая остается опасной и по сей день.

Даже сейчас за 90% от населения Нарвы составляют русские, из них чуть меньше половины – граждане РФ и еще примерно 15% - лица без гражданства.

Как результат, в Нарве явно видно сильное присутствие «русского мира», а значительная часть горожан негативно настроены по отношению к Эстонии, к эстонским властям, часто и вовсе открыто поддерживая путинский империализм.

Известны случаи, когда некоторые русские из Эстонии даже вступали в ряды российской армии и отправлялись участвовать в агрессивной войне против Украины. Один из таких путинистов и танкопоклонников, родившийся в Нарве, некто Игорь Давыдов воевал на стороне российских агрессоров и был убит недалеко от Славянска в этом году.

В такой этнической среде советский танк не просто был символом советской оккупации, но и оставался мощным маркером «русского мира», а также инструментом пропаганды путинского империализма, агрессии и гибридной войны.

Городской совет – за, жители – против

Разговоры о необходимости переноса танка велись и ранее, однако до сих пор было мало желающих провоцировать «русский мир Нарвы» на протесты.

До сих пор не забыта «Бронзовая ночь» в Таллинне, когда в 2007 году в местные русские и хулиганы-провокаторы из РФ устроили погром в центре столицы, реагируя на перенос монумента советскому солдату-«освободителю».

Однако после 24 февраля эти аргументы потеряли всякую силу. А необходимость убрать из общественного пространства монумент советскому милитаризму объединил эстонское общество.

После долгих возражений власти Нарвы и ее мэр решили согласиться с такими требовaниями и переместить танк.

Теперь же ведутся споры, куда его везти и что с ним делать. Среди прочего есть идея разместить танк в каком-нибудь музее (в Нарве или где еще) – например председатель Парламента Юри Ратас (Центристская партия) высказал на днях свою позицию: «танк — это орудие войны и убийства и не подходит для публичного пространства и должен быть оттуда убран».

Ратас также отметил, что подходящим местом мог бы стать музей. Хийумаский Военный музей (на острове Хийумаа) в этом году обновил свою экспозицию и надеется расширить ее, музей обратился в Нарвскую городскую управу с желанием получить танк в свою коллекцию.

Есть и другие мнения, что с ним делать.

В любом случае фракции «Narva Tulevik» и Eesti 200, сформировавшие коалицию в Нарвe, в воскресенье приняли решение по которому Нарвский городской совет поручает городскому правительству переместить танк: «Принимая во внимание решение Эстонской Республики удалить все памятники красной армии из публичного пространства Эстонии и вызванные этим решением демонстрации в Нарве, мы принимаем решение созвать сессию Нарвского городского совета в ближайшее время, возможно, где мы принимаем решение о том, чтобы дать Нарвской городской управе задание на демонтаж Нарвского танка и временное хранение его в закрытом и безопасном месте, расположенном на территории города Нарвы».

Впрочем, ситуация еще далека от решения.

Так называемые «ветераны памятника» не покидают танк ни на минуту. Как минимум около десятка человек постоянно дежурят у монумента начиная с 3 августа.

Однако это далеко не все. Значительная часть жителей Нарвы озлоблены тем, что танк собираются перенести. Раздаются крики: «Это наша история! это наша память! мы советские люди!».

Есть и такие, которые хотят знать, куда танк перенесут, чтобы иметь возможность по-прежнему ходить к танку как к месту культа 9 мая.

В этой связи идея перенести танк в музей Нарвы (по сути, выставив возле входа в музей) выглядит откровенной профанацией – он будет по-прежнему находиться в публичном пространстве, собирая сторонников «русского мира». Поэтому, скорее всего, будет найдено другое, более адекватное решение.

Бронзовая ночь 2.0?

Есть ли основания ожидать, что противостояние в Нарве выйдет из-под контроля, вылившись в повторение событий «Бронзовой ночи» апреля 2007 года?

Пока такой сценарий выглядит маловероятным.

Настроение у нарвитян, протестующих против переноса танк, не такое уж и воинственное (в конце концов, участники протестов стали старше на 15 лет) и их, видимо, не так и много, как было пророссийски настроенных лиц в Таллинне в апреле 2007 года.

Более того, это может создать определенные проблемы протестующим (гражданам ЕС и лицам без гражданства), которым довольно хорошо живется в Эстонии и в ЕС. Опыт "Бронзовой ночи" учла и Эстония, и есть опыт решения таких гибридных угроз.

Одна из ключевых причин определенного успеха тогдашних погромов – массовый завоз футбольных фанатов из РФ. По сути, они и были главной ударной силой в 2007 году. Тогда Эстония довольно быстро смогла взять ситуацию под контроль и решить возникшую проблему весьма эффективно.

Ситуация в 2022 году совсем другая.

Эстония закрывает свои границы для граждан РФ, что усложнят завоз боевиков или провокаторов из России.

По сути, для них путь в Эстонию закрыт.

Впрочем, до конца исключить возможности протестов все же нельзя. Особенно если в Кремле решат «разогреть ситуацию». Граница Эстонии и РФ возле Нарвы проходит по небольшой и неглубокой реке – перейти ее не составляет особого труда, тем самым символически «повторив» события 1944 года.

Но такой сценарий несомненно был учтён в Эстонии и маловероятен. Тем более, могут быть приняты адекватные и успешные меры, которые этого просто не допустят.

Именно поэтому советский танк и подобное агрессивное имперское наследие Кремля и советского тоталитаризма следует демонтировать как можно скорее. Спустя более 30 лет после восстановления независимости у Эстонии дошли руки показать, что «русскому миру» тут не будет места.

Такое решение должно было быть принято раньше, скажем, лет 20-25 назад. Однако в нынешней ситуации оно просто крайне необходимо, особенно исходя из соображений безопасности и стабильности.

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