С деньгами, но без репутации
Как Шрёдер стал подчиненным Путина
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, ставшего в своей стране одиозной фигурой благодаря тесным связям с Владимиром Путиным и его окружением, на днях попытались исключить из Социал-демократической партии (СДПГ), лидером которой он когда-то был. Неудачно. О фигуре экс-канцлера стали довольно много говорить после начала российского вторжения в Украину, часто преувеличивая реальный политический вес Шрёдера. Что представляет собой этот политик сегодня и почему многие в Германии считают, что своим поведением он обеспечил себе позорное место в истории?
Упрямство «газового Герда»
В Германии Герхард Шрёдер своего рода персона нон грата, он никак не участвует в общественной и политической жизни. Как разъяснил Радио Свобода немецкий политолог Геро Нойгебауэр, влияние экс-канцлера на текущую политику и на дебаты в Социал-демократической партии Германии равно нулю. Такие же слова – «персона нон грата», «нуль» – для характеристики укоренения Шрёдера в текущем политическом контексте использовал и профессор политологии берлинского Свободного университета Нильс Дидерих.
Общественность Германии возмущена тем, что Шрёдер недостаточно открестился от своей дружбы с Путиным. Напротив, после начала широкомасштабной войны в Украине экс-канцлер даже нанёс ему два визита. Шрёдер лишь назвал войну «ошибкой» и обосновал её «страхом России быть окружённой НАТО».
Экс-канцлер упорно отказывается порвать отношения с Путиным. Официальный представитель по международным делам оппозиционной фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт подчеркнул в интервью Радио Свобода: «Герхард Шрёдер несёт как бывший канцлер особую ответственность за свои действия, поскольку эти действия всегда связываются с Германией. Но из-за своего подхалимства перед диктатором и военным преступником Путиным Шрёдер пренебрегает этой ответственностью».
В Европарламенте уже подумывали о введении санкций против Шрёдера как российского предпринимателя. В связи с этим экс-канцлер пообещал отказаться от поста главы наблюдательного совета «Роснефти» и отвел свою кандидатуру на пост в наблюдательном совете «Газпрома». Однако он до сих пор сохранил должности председателя совета акционеров АО «Северный поток – 1» и «Северный поток –2».
Герхард Шрёдер, или, как его иногда называют, «газовый Герд», таков: упрямый и высокомерный, всегда уверенный в своей правоте – вплоть до презрения к политическим соперникам. До сих пор многие вспоминают его интервью на канале ARD после выборов 2005 года, когда, немного в подпитии, Шрёдер язвительно и нахально высмеял уже почти победившую на тот момент Ангелу Меркель. Она осталась канцлером на 16 лет, а вот Шрёдер ушёл в политическое небытие. Однако благодаря путинским миллионам он стал очень богатым человеком.
Незадолго до российского вторжения Шрёдер публично упрекал Украину в «бряцании оружием». Потом было долгое молчание, затем невнятное заявление о том, что «война была неправильным решением». Результат – полная изоляция в Германии. Город Ганновер отказал ему в звании почётного гражданина. Ни площади, ни улицы в городах ФРГ не будут никогда названы его именем – в отличие от других бывших канцлеров. Несколько футбольных союзов в стране, которая сходит с ума по этому виду спорта, также отозвали его статус почетного члена.
Сотрудники офиса экс-канцлера сами отказались от работы на него. Затем бундестаг отобрал у Шрёдера право на политическое представительство и прекратил его финансирование. Правда, как стало известно сегодня, Шрёдер подал заявление в Административный суд земли Берлин, где оспаривает это решение парламента ФРГ.
Исключить нельзя, оставить
Отовсюду звучали призывы исключить Шрёдера из партии. Лидеры СДПГ попросили его сдать членский билет. Сопредседательница партии Саския Эскен резко раскритиковала его заявление о якобы готовности Путина пойти на переговоры с Украиной: «Герхард Шрёдер действует не как экс-канцлер, а как бизнесмен, и только так мы должны интерпретировать его высказывания. Во всем, что он делает и говорит, он действует в личных интересах и в интересах своих партнеров по бизнесу». Исключение из СДПГ было бы для старого и, как ни странно, всё еще убежденного социал-демократа, выросшего в рабочей семье и ставшего главой германского правительства, страшным позором.
Наконец 8 августа первичная ячейка СДПГ Ганновер-Остштадт/Цоо рассмотрела заявление 17 партийных отделений с требованием исключить экс-канцлера из партии. Заявители вменяли Шрёдеру в вину, что он недостаточно осудил нападение России на Украину, нарушающее международное право, и напротив, старался оправдать войну именно из-за своей близости к Путину и работы на российские предприятия. «Ввиду его высокого положения как бывший канцлер ФРГ и экс-председатель СДПГ он несёт особую ответственность и должен был отказаться от всех своих постов в российских газовых концернах», – говорится в заявлении.
Однако члены локальной арбитражной комиссии СДПГ постановили: «Ответчик не виноват в нарушении партийного устава и принципов партии». С членством в СДПГ несовместимы поддержка войны или призывы к нападению на другое государство. Шрёдер же в начале войны заявил: «Интересы безопасности России не оправдывают применение военных средств». По мнению комиссии, экс-канцлер тем самым не поддержал Путина в его военных действиях. Он не потребовал войны и не оправдал нападение на Украину.
Таково было общее обоснование.
Комиссия учла все высказывания Шрёдера. Например, о решимости «не обрывать возможности переговоров с Путиным» и убеждённости, что война «может быть закончена только дипломатическим путём». Рассмотрен был и его план мирного соглашения, при котором Крым остался бы российским, регионы Донбасса получили автономию, а Украина – нейтральный статус вроде Австрии. Вывод гласил: в своих высказываниях Шрёдер «не отдалился от программы и принципов СДПГ настолько, чтобы партия не должна была это больше терпеть».
«Область личной дружбы относится к неприкосновенным личным представлениям об оформлении жизненного пути, даже если это непонятно и необоснованно с социал-демократической точки зрения», – витиевато пишет комиссия. Было бы «желательно», если бы Шрёдер оставил все свои посты в России, но как социал-демократ он «не обязан» этого делать, говорится в обосновании. Работа для российских предприятий не наносит вреда партии. Если возможность «тем самым оказывать политическое и экономическое влияние на Германию была бы нарушением партийных принципов, то это можно было бы сказать и о членах СДПГ в правительстве ФРГ», говорится в документе. Ведь именно они отвечают за импорт газа из России.
Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль заявил после оглашения обоснования: «Арбитражная комиссия в Ганновере приняла юридическое решение. Для нас однозначно: политически Герхард Шрёдер со своими позициями в СДПГ изолирован».
Политолог Геро Нойгебауэр объяснил Радио Свобода, что решение комиссии касалось только основных ценностей СДПГ. Из партии может быть исключён тот, кто не разделяет её принципов «солидарность, справедливость и свобода», а также агитирует за другие партии или выставляет свою кандидатуру от их имени. Всё остальное трудно обосновать юридически. Шрёдер, сам адвокат по профессии, это знает. Видимо, поэтому он даже не явился на заседание.
Тем не менее, исключение из СДПГ было бы лишь символическим жестом, поскольку экс-канцлер уже давно потерял всяческое влияние внутри партии. Более того, он ей несказанно вредит. По словам Нойгебауэра, Шрёдер стал счастливой находкой для оппозиции, которая постоянно подчеркивает его зависимость от Путина. Поэтому СДПГ пытается освободиться от Шрёдера уже в течение многих лет.
Прокаженный
Экс-канцлер потерял всякое влияние в политической жизни страны, подчёркивает Нильс Дидерих. Во-первых, он не занимает никакой должности в законодательных и исполнительных органах власти, общественных организациях или промышленных союзах. Во-вторых, никто не будет его слушать, потому что сейчас у него в стране фактически статус прокаженного, к которому нельзя приближаться. Общественность в основном считает Шрёдера «подчиненным Путина», «полезным идиотом» Кремля. Шрёдер теперь интересен только для СМИ, которые могут отыграться на его личности и тем самым пощекотать нервы читателей.
Социал-демократический канцлер Олаф Шольц избегает упоминания имени Шрёдера как чумы и старается не отвечать на вопросы о роли последнего для Германии. В очередной раз он это сделал на большой пресс-конференции в минувший четверг. Шольц лишь посетовал, что экс-канцлер даже не помог прояснить вопрос о турбине для «Северного потока – 1», пользуясь своим постом в «Газпроме». Любопытно, что, по оценке обоих политологов, Шрёдер не находит больше общего языка и с лидерами немецких энергетических концернов. Ведь сейчас они теряют огромные прибыли из-за постепенного отказа от российского газа, в зависимость от которого экс-канцлер поставил Германию.
Можно предположить, что изначально Шрёдер, вероятно, руководствовался благородными идеями. Действуя в русле традиционной политики СДПГ и считая, что Россия делает первые шаги по пути к свободе и демократии, этот политик, занимавший пост канцлера с 1998 по 2005 год, пытался оказывать на нее влияние, поддерживать с Москвой хорошие отношения, чтобы в будущем, содействуя ее демократическому развитию, инкорпорировать Россию в так называемый «глобальный Запад». Он сблизился с Путиным, даже назвав его «чистокровным демократом». Потом именно эта фраза прилипла к экс-канцлеру как позорное клеймо.
Впрочем, винить во всем одного лишь Шрёдера было бы несправедливо. Заступив на пост канцлера в 1998 году, за два года до прихода к власти Владимира Путина, он надеялся, что в связке с новым российским президентом сможет работать над сближением Германии и, как предполагалось, демократической России. «За то, что эта линия не изменилась после войны России с Грузией, а тем более в 2014 году, ответственен не Шрёдер», – подчёркивает политолог Нойгебауэр. К тому времени пост канцлера давно уже занимала Ангела Меркель.
С 2010 года Шрёдер, уже отставник, начал получать работу на российских предприятиях. До сих пор неясно, руководствовался ли он только жаждой денег или сознательно стремился совмещать приятное с полезным, таким образом сохраняя возможность влияния на российскую политику, считает Геро Нойгебауэр. Не исключено, что до сих пор «упрямый Герд» тешит себя наивной мечтой оказать политическое влияние на Путина.
Так или иначе, дружба и любовь – личное дело Шрёдера, в отличие от политики и связанного с ней бизнеса. Хотя бурная личная жизнь экс-канцлера – он сейчас состоит уже в пятом браке – тоже вызывает у многих ироничные усмешки. Своих детей у Шрёдера нет, а приемных, которых он воспитал со своей четвёртой женой, немолодой уже политик (сейчас ему 78 лет) «выпросил» у Путина из России. Теперь дети выросли, им 16 и 20 лет, однако живут они с приемной матерью – Дорис Кёпф. Шрёдер и его теперешняя жена, кореянка Ким Со Ён, у которой есть дочь от первого брака, предпочитают одиночество вдвоем в Ганновере.
Все актуальные решения правительства ФРГ совершенно далеки от влияния экс-канцлера. Более того, они противоречат его интересам: зависимость от российских энергоносителей на всех парах сокращается, ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию исключен, вместо перемирия Германия посылает в Украину оружие. Несомненно, Шрёдеру бы хотелось видеть себя главным миротворцем, но это – лишь его тщеславные мечты. По словам профессора Дидериха, аргументы «подчиненного Путина» теперь никто в Германии не принимает всерьёз.
Христианско-демократический политик Юрген Хардт констатировал: «Пощёчина для задавленных противников путинского режима – то, что Шрёдер набивает карманы на службе Путина и пляшет под его дудку. Те россияне, которые борются за свободу и демократию в России, и украинцы, которые кладут жизни за свою страну, не заслужили этого. Герхард Шрёдер стал позором для Германии».