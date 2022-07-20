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20 июля 2022, 10:50

Сведения о бомбе на борту самолета, которым летел экс-главред Nexta Протасевич, передали экипажу по указанию властей Беларуси

Экипажу это сообщение передали по указанию высокопоставленных должностных лиц Беларуси

Сведения о бомбе на борту самолета, которым летел экс-главред Nexta Протасевич, передали экипажу по указанию властей Беларуси

Сообщение о бомбе на борту рейса, которым бывший главред оппозиционного канала Nexta Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс, было заведомо ложным и угрожало безопасности самолета. Экипажу это сообщение передали по указанию высокопоставленных должностных лиц Беларуси, говорится в докладе Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO).

ICAO делает выводы на основе информации и материалов, полученных после первоначального рассмотрения этого дела в январе 2022, а также на основе интервью и аудиозаписей минского авиадиспетчера.

Представитель России в Совете ICAO не поддержал выводы относительно причастности властей Беларуси к инциденту с посадкой самолета, отмечает организация.

Теперь выводы отчета передадут всем государствам-членам организации, а о нарушениях со стороны Беларуси Чикагской конвенции будет доложено на Ассамблее ICAO в конце сентября 2022 года.

23 мая 2021 года самолет Ryanair, на котором Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После этого обоих задержали. Обоих обвинили в разжигании вражды, а Протасевича к тому же в организации массовых беспорядков.

После нескольких интервью, в которых Протасевич на камеру заявил, что раскаивается в своей деятельности, его перевели под домашний арест. В январе 2022 года он устроился на работу в центр «Системная правозащита», основанный провластным белорусским активистом.

Сапегу в мае 2022 года приговорили к шести годам лишения свободы по обвинениям в разжигании вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни: по версии следствия, она администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Сейчас она отбывает срок в колонии в Гомеле.

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