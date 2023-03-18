Дружественно недружественное поглощение
Кремль разработал план «мирного захвата» Беларуси, противодействовать которому Лукашенко будет очень сложно
В Кремле разработали детальную стратегию поглощения Беларуси, реализация которой покончит с независимостью республики к 2030 году. Секретный документ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении» оказался в руках расследовательского центра «Досье» и ряда других СМИ. Президент Лукашенко долгое время успешно маневрировал между Россией и Западом, но в результате поддержки российского вторжения и пассивного участия в нем лишился традиционного поля для маневра. В то же время мягкое присоединение Беларуси, по всей видимости, является столь же значимой частью стратегии Путина по «собиранию русских земель», как и завоевание восточной Украины. Однако затягивание войны и грядущее политическое и экономическое ослабление России оставляют белорусским элитам и Александру Лукашенко определенные шансы.
Как указано в «Стратегии», глобальными целями Кремля в Беларуси являются установление доминирования русского языка над белорусским, унификация белорусских законов и нормативных актов с российскими, а также интеграция общественно-политической, экономической, научной и культурной жизни в общероссийское пространство. Каждая из целей плана имеет четкий срок исполнения, а к 2030 году вся стратегия должна быть полностью реализована. Программа поглощения будет осуществляться через механизмы углубления интеграции в рамках Союзного государства, договор о котором Александр Лукашенко подписал еще с первым президентом России Борисом Ельциным в 1999 году.
Документ среди прочего предусматривает, что Москва установит полный контроль над военно-политическим сектором Беларуси и создаст единую систему производства критически важной военной продукции. Конституцию Беларуси планируется модифицировать так, чтобы она соответствовала планам глубокой (полной) интеграции. Одновременно российские спецслужбы намерены ограничить влияние «националистических и прозападных» сил в Беларуси.
Достичь этих целей Москва намерена посредством в том числе усиления российского информационного присутствия и внедрения «пророссийских групп влияния» в политическую и военную элиту Минска. Россия также намерена ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов белорусским гражданам, что должно способствовать созданию «прослойки россиян, заинтересованных в интеграции, и бизнес-кругов, ориентированных на российский рынок», указано в документе. В городах Беларуси планируют начать принимать ЕГЭ, а также открыть центры науки и культуры. Должна быть поэтапно завершена и экономическая интеграция: введена единая валюта, создано единое таможенное и налоговое пространство, утвержден единый порядок экспортного контроля и др.
По информации центра «Досье», «Стратегию» разработали в 2021 году в Администрации Президента совместно с СВР, ФСБ, ГРУ и Генштабом. В Администрации за создание документа отвечал Дмитрий Козак. Также в разработке документа принимали участие сотрудники Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству, начальник белорусского направления ГРУ Андрей Грешников, а также другие сотрудники Генштаба, СВР и 5-й службы ФСБ.
Поглощение Беларуси стало стратегической целью Кремля сразу после президентских выборов 2018 года, когда переговоры об углублении интеграции резко активизировались и была создана соответствующая рабочая группа. Тогда считалось, что Путин имеет в виду через создание союзного государства решить проблему своего очередного срока пребывания у власти после 2024 года, избежав прямого нарушения или переписывания российской конституции. Однако, по всей видимости, впоследствии стратегические приоритеты поменялись: расширение России на западном направлении стало в Кремле самостоятельной идеей фикс.
Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько десятилетий успешно лавировал между Москвой и Западом, однако политический кризис в Минске в 2020 году, жестокие репрессии против оппозиции, а затем и поддержка в 2022 году вторжения России в Украину практически полностью лишили его такой возможности, отмечает эксперт Фонда Карнеги Лев Львовский. Введенные Западом в ответ на поддержку вторжения санкции затронули около 70% белорусского экспорта в страны ЕС.
В качестве бонуса Беларусь получила от России отсрочку выплат по старым долгам в размере $1,4 млрд. Также Москва пошла навстречу Минску, предоставив доступ к своим портам для перевалки нефтепродуктов, обеспечила поставки нефти и газа по ценам ниже рыночных и включила банки из Беларуси в список гарантодателей в сфере госзакупок в России. Еще порядка $1,7 млрд Минск получил от Москвы в качестве кредита на реализацию проектов по импортозамещению.
Тем не менее, как отмечается в другом комментарии Фонда Карнеги, Александр Лукашенко далек от того, чтобы смириться с такой политической участью, и хочет продемонстрировать, что Беларусь не утратила способности вести многовекторную дипломатию. Он резко активизировал международные контакты, побывав за короткое время в Китае, Иране, Зимбабве и ОАЭ, а также приняв в Минске министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. По мнению эксперта Фонда Карнеги Артема Шрайбмана, эти визиты не требовали президентского уровня и, скорее, демонстрировали беспокойство Лукашенко по поводу его растущей зависимости от Кремля.
Впрочем, затягивание войны, усиление санкций против России и ее вероятное политическое и экономическое ослабление дают Беларуси и Лукашенко новые шансы на то, чтобы избежать дружественно недружественного поглощения.