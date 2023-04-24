Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию и Беларусь
Список продукции, на поставки которой в РФ и Беларусь требуется специальное разрешение, вырос с 57 до 798 позиций, сообщает корейское информагентство Ренхап. Это ответ Сеула на продолжающееся российское вторжение в Украину
Список продукции, на поставки которой в РФ и Беларусь требуется специальное разрешение, вырос с 57 до 798 позиций, сообщает издание «Вот Так» со ссылкой на корейское информагентство Ренхап. Это ответ Сеула на продолжающееся российское вторжение в Украину. Ограничения затронут полупроводники, сталь, химикаты, автомобили, квантовые компьютеры и многое другое.
Обновленный перечень должен вступить в силу 28 апреля. Внесение новых позиций в соответствующий список объясняется высокой вероятностью использования Россией данных товаров в военных целях. Исключения из списка планируется рассматривать в индивидуальном порядке. При этом не сообщается, распространяются ли санкции на автозапчасти.
Вместе с тем Южная Корея внесла в «белый список» надежных партнеров Японию. Это случилось спустя три года после исключения. Такое решение корейского Министерства торговли позволит экспортерам стратегических товаров оформлять документы в упрощенном порядке. Сообщается, что снятие ограничений увеличило до 29 число стран, которые смогут пользоваться льготным торговым режимом. Среди них Великобритания и США.
Взаимные санкции были введены из-за решения южнокорейского Верховного суда обязать две японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского правления полуостровом в 1910–1945 годах. В марте страны договорились восстановить прежние торговые отношения.