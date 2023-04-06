Китай дистанцировался от «безграничной дружбы» с Путиным
Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что внешние наблюдатели неверно истолковывают отношения Китая и России. По его словам, Пекин не поддерживает Москву в войне против Украины
Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что внешние наблюдатели неверно истолковывают отношения Китая и России. По его словам, Пекин не поддерживает Москву в войне против Украины, а заявление глав двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина о дружбе, которая «не имеет границ» — не более чем риторический прием, пишет издание Агенство со ссылкой на The New York Times.
Дипломат сказал, что некоторые люди намеренно неверно истолковали совместное заявление о дружбе, сделанное Путиным и Си 4 февраля 2022 года, за три недели до российского вторжения в Украину. «“Не имеет границ” — это не что иное как риторика», — подчеркнул он.
Фу Цун отверг обвинение госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что Китай рассматривает возможность предоставить России оружие. Китайский дипломат назвал ложью слова американского дипломата и уточнил, что Пекин не поставляет Москве оружие сейчас и не будет делать это в будущем. Он также отметил, что Пекин не признавал аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс.
Пекин не выступил с осуждением российского вторжения в Украину, потому что понимает заявления Москвы о том, что война необходима для защиты от расширения НАТО, заявил Фу. Он добавил, что китайские власти считают «коренные причины» войны более сложными, чем об этом говорят западные лидеры.
Также посол сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин еще не позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому из-за большой занятости. Между государствами происходят контакты на более низком уровне, уточнил он. «Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай находится на стороне России в украинском вопросе», — добавил Фу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Фу сказал, что Москва «ориентируется на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си недавно в Москве». По его словам, документы, подписанные после этой встречи, «в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня».
5 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай. Они намерены провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а французский глава затем проведет с китайским лидером переговоры и рабочий ужин. По информации Politico, Макрон в ходе этого визита намерен убедить китайские власти отказаться от расширения сотрудничества с Россией.
В январе газета Financial Times писала, что Китай хочет восстановить свои отношения с Европой, испорченные из-за войны в Украине, а также подвергнуть переоценке отношения с Россией.
При этом в марте Си Цзиньпин впервые с начала войны приехал в Москву. По итогам встреч Си с Путиным стороны подписали 14 совместных документов, однако наблюдатели отмечали, что Пекин и Москва не достигли видимого прогресса по основным вопросам, в том числе войне в Украине и согласованию газопровода «Сила Сибири-2»