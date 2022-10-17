Госкомпании Индонезии обязали перейти на электромобили к 2025 году
Государственные компании Индонезии должны полностью перейти на электротранспорт к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра государственных предприятий страны Эрика Тохира
Государственные компании Индонезии должны полностью перейти на электротранспорт к 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра государственных предприятий страны Эрика Тохира.
Индонезия поставила цель достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2060 году. При этом на транспорт приходится четверть всех выбросов в стране — больше только от энергетических предприятий.
В стране 41 государственная компания, среди которых есть и транспортные. Так, по словам министра, на электрический транспорт должны перейти и государственные автобусные перевозчики Perum и DAMRI, парк которых насчитывает около 3,5 тыс. автобусов. При этом господин Тохир не уточнил, когда именно общественный транспорт страны должен будет полностью стать электрическим. Он также отметил, что компаниям необязательно покупать автобусы, они могут быть взяты в лизинг.