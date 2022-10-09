Протестующие в Иране вновь вышли на улицы городов
В Тегерана были приняты повышенные меры безопасности. На смену уличным протестам в иранскую столицу пришли демонстрации, организованные главным образом на территориях университетов и лицеев
Иран после непродолжительного затишья вновь охватили протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини.
В Тегерана были приняты повышенные меры безопасности. На смену уличным протестам в иранскую столицу пришли демонстрации, организованные главным образом на территориях университетов и лицеев. Однако 8 октября протестующие вновь вышли на улицы Тегерана.
Нарду с центральной площадью столицы протесты прошли на улицах Велиаср, Джумхури, Метро Шериф и Кешаверз, в парке Данышджу, близ площади Инкылап и в других частях города.
Протестующие скандировали антиправительственные лозунги. В ответ иранские силовики применили слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.
Как видно на кадрах, размещенных в соцсетях, студенты организовали протесты перед кампусом Университета Харезми в городе Кередж в провинции Альборз.В то же время протестную акцию организовывали студенты университета Зехра.
Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября.
Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября.
В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы. В сообщении государственного телевидения от 24 сентября говорится, что в результате протестов, переросших в акты насилия, погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе силовики.
Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека (IHR) сообщила о гибели 154 человек. Отмечается, что в ходе инцидентов были задержаны тысячи человек.