Меню
Азия
RU / SE
ООН призвала Путина прекратить войну против Украины
Азия
09.10.2022 18:24

Протестующие в Иране вновь вышли на улицы городов

В Тегерана были приняты повышенные меры безопасности. На смену уличным протестам в иранскую столицу пришли демонстрации, организованные главным образом на территориях университетов и ​​лицеев

Протестующие в Иране вновь вышли на улицы городов

Иран после непродолжительного затишья вновь охватили протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини.

В Тегерана были приняты повышенные меры безопасности. На смену уличным протестам в иранскую столицу пришли демонстрации, организованные главным образом на территориях университетов и ​​лицеев. Однако 8 октября протестующие вновь вышли на улицы Тегерана.

Нарду с центральной площадью столицы протесты прошли на улицах Велиаср, Джумхури, Метро Шериф и Кешаверз, в парке Данышджу, близ площади Инкылап и в других частях города.

Протестующие скандировали антиправительственные лозунги. В ответ иранские силовики применили слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

Как видно на кадрах, размещенных в соцсетях, студенты организовали протесты перед кампусом Университета Харезми в городе Кередж в провинции Альборз.В то же время протестную акцию организовывали студенты университета Зехра.

Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября.

Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября.

В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы. В сообщении государственного телевидения от 24 сентября говорится, что в результате протестов, переросших в акты насилия, погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе силовики.

Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека (IHR) сообщила о гибели 154 человек. Отмечается, что в ходе инцидентов были задержаны тысячи человек.

Материалы по теме
Иранцы не готовы уходить с улицы
Хиджаб пошатнул Иран
Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп
Сейчас на главной
Парламент Грузии начнет рассматривать законопроект о «деолигархизации» - по образцу украинского
законопроекты
Парламент Грузии начнет рассматривать законопроект о «деолигархизации» - по образцу украинского
В парламенте Грузии в понедельник начнут рассматривать законопроект «о деолигархизации», примером для которого называют закон, принятый Украиной
Шедевр диверсии
Крым
Шедевр диверсии
Российские власти заявили, что причиной происшествия стал взрыв автомобиля. Следственный комитет сообщил, что его сотрудники установили данные о собственнике машины. Погибли три человека - по данным российских следователей, это «предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком»
Киргизия отменила учения с силами ОДКБ «Нерушимое братство»
Киргизия
Киргизия отменила учения с силами ОДКБ «Нерушимое братство»
Командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство - 2022», которые должны были пройти в Киргизии в октябре, отменены
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
нагорный карабах
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
Вооруженные силы Армении вечером 8 октября и сегодня утром, 9 октября, обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны
Молдавия из-за объявленной в России мобилизации изменила протоколы безопасности
мобилизация
Молдавия из-за объявленной в России мобилизации изменила протоколы безопасности
Ранее МИД Молдавии сообщил, что около 1200 граждан Молдавии, проживающие в России, обратились в консульство с просьбой о помощи для возвращения на родину
Кто не поздравил Путина с днем рождения
Владимир Путин
Кто не поздравил Путина с днем рождения
В зависимости от того, кто лично поздравил Владимира Путина с днем рождения, можно судить о том, какие страны являются союзниками России. Среди таковых были главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и Молдавии
Авторская колонка
Нужно признавать поражение, подписывать мир и приступать к восстановлению страны
Похоже, уже есть все основания утверждать, что Россия проиграла войну. Дальнейшие боевые действия будут лишь ухудшать её стратегическое положение - сжирать ресурсы, ухудшать экономику, озлоблять население
Галлямов Аббас
Кремль разрешил госСМИ рассказывать немного правды о войне в Украине
пропаганда
Кремль разрешил госСМИ рассказывать немного правды о войне в Украине
Российские государственные СМИ начали признавать некоторые неудачи вторжения в Украину. Это произошло через несколько недель после закрытой встречи Владимира Путина с военными корреспондентам
Украина признала Курильские острова территорией Японии
суверенитет
Украина признала Курильские острова территорией Японии
Владимир Зеленский заявил, что Украина признает Курильские острова территорией Японии. Он подписал соответствующий указ и сказал, что освобождение всех оккупированных Россией территорий — вопрос времени
Минпром Крыма сообщил об ограничении продажи продуктов после взрыва на Крымском мосту
Власти Крыма ограничили продажу ряда продуктов после происшествия на Крымском мосту. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном в официальной группе Министерства промышленной политики Крыма в VK
США ввели масштабные санкции против высокотехнологичного сектора Китая
санкции
США ввели масштабные санкции против высокотехнологичного сектора Китая
Администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявила о мерах экспортного контроля, которые в частности предусматривают запрет поставок Китаю полупроводников
Минюст объявил рэпера Оксимирона иностранным агентом
иностранный агент
Минюст объявил рэпера Оксимирона иностранным агентом
В указании Минюста отмечается, что иностранное финансирование приходит рэперу из Украины, а причиной включения в реестр стало осуществление политической деятельности
Взрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ
крымский мост
Взрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ
Утром 8 октября появилась информация о взрыве и пожаре на Крымском мосту. Российские власти обвинили Украину в диверсии. По версии Национального антитеррористического комитета, на мосту взорвался грузовик и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом
Экономика
Правительство экстренно сокращает расходы на медицину и поддержку экономики
Чтобы оплатить растущий «счет» за войну в Украине и резко увеличить финансирование репрессивного аппарата силовых структур, правительство России решило пожертвовать экономикой и системой здравоохранения
На 77-летнюю женщину завели второе уголовное дело о дискредитации армии
УК России
На 77-летнюю женщину завели второе уголовное дело о дискредитации армии
На пенсионерку из Петрозаводска Татьяну Савинкину завели второе уголовное дело о дискредитации действий российской армии. Поводом стало то, что она расклеила антивоенные листовки в подъезде
Общество
ФОМ сообщил о рекордном уровне тревожности россиян за последние годы
Респондентов спрашивали: «Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?» О спокойном настроении сообщили четверть опрошенных (26%), еще 4% ответить затруднились
Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне до конца года
Румыния
Румыния может присоединиться к Шенгенской зоне до конца года
Румыния может до конца года присоединиться к Шенгенской зоне, допустил президент страны Клаус Йоханнис. Об этом он сказал, прибыв на саммит европейских лидеров в Праге в среду
Британская разведка оценила масштабы «российского ленд-лиза» для ВСУ
Ленд-лиз
Британская разведка оценила масштабы «российского ленд-лиза» для ВСУ
Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины