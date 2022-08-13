Китай отказался от российской руды, что привело к снижению поставок на 40%
Китай остается одним из оставшихся импортеров для российских металлургов, которые на фоне войны в Украине и последующих санкций потеряли до трети продаж на внешних рынках
Экспорт железной руды из России в Китай за первые шесть месяцев 2022 года упал на 40% в денежном выражении и на 20% в физическом объеме. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР, из России экспортировали 3,4 млн тонн железорудного сырья на $478 млн.
Китай остается одним из оставшихся импортеров для российских металлургов, которые на фоне войны в Украине и последующих санкций потеряли до трети продаж на внешних рынках. Сейчас они планируют переориентировать на восток до 4 млн тонн продукции в год.
На падение экспорта повлияло снижение цен на руду в первой половине года. Средние котировки в январе — июне снизились в годовом выражении на 26% до $135 за тонну.
Падение мировых цен на сталь и европейское эмбарго привели к тому, что в июне–июле ряд российских компаний работали с отрицательной рентабельностью. Кроме того, признал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, при текущем курсе рубля внешние поставки отрасли, которая экспортировала 40% продукции, оказались малорентабельны.
Китай, оставаясь одной из немногих «дружественных» России стран, не спешит вкладываться в российскую экономику. «Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», — жаловался в июле министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Для китайской экономики, где капитализация рынка составляет $20 трлн, а активы банковской системы почти в 30 раз превышают российский ВВП ($50 трлн против $1,5 трлн), это мало, признал он.
В июле на падение поставок в Китай и Индию жаловались российские нефтяники. Тогда экспорт по сравнению с пиками, достигнутыми в мае, упал почти на 30%.