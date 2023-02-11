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Америка
11.02.2023 15:19

В Аргентине будут приостанавливать ВНЖ россиян, получивших его через рождение детей и уехавших из страны

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать действие вида на жительство для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране

В Аргентине будут приостанавливать ВНЖ россиян, получивших его через рождение детей и уехавших из страны

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать действие вида на жительство (ВНЖ) для тех россиян, которые получили его через рождение ребенка и не остались жить в стране. Об этом сообщила глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно. По ее словам, после приостановки ВНЖ миграционная служба может через суд добиваться отмены вида на жительство.

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (страны), чем внутри», — сказала Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала C5N.

По ее словам, при рассмотрении дел о предоставлении аргентинского гражданства миграционная служба будет подавать в суд информацию о том, что ВНЖ человека было приостановлено. «Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», — добавила она.

Ранее шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. Как говорили в миграционной службе, женщин не пустили в страну из-за того, что они назвали ложную цель для визита. Россиянки утверждали, что приехали в Аргентину с туристическими целями, но, по версии ведомства, они прибыли в страну для «родового туризма». В итоге женщинам разрешили въезд в страну по решению суда.

После начала войны в Украине вырос поток россиян, которые приезжают в Аргентину для «родового туризма». Согласно законодательству, новорожденные получают гражданство Аргентины по праву рождения, родители получают ВНЖ, в будущем они могут также получить гражданство по упрощенному порядку. В посольстве России в Аргентине говорили, что в 2022 году для родов в страну приехали от 2 тыс. до 2,5 тыс. россиянок. По оценке миграционной службы Аргентины, в 2022 году в страну для родов въехали около 10 тыс. россиянок.

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