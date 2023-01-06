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06.01.2023 22:59

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $3 млрд

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $3 млрд

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция велась в Twitter.

«Сегодня США покажут свою неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для нее — более $3 млрд», — сказала она.

В пакет войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы. В Белом доме отметили, что поставки БМП Bradley потребует времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее. Пакет также включает $682 млн для партнеров США по НАТО на восточном фланге для предоставления им оружия.

Жан-Пьер добавила, что обучение украинских военных применению комплексов ПВО Patriot еще не началось, оно будет идти в третьей стране.

Ранее Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации президента США сообщало о планах Вашингтона направить Украине военную помощь на $3 млрд.

Источники отмечали, что всего военная помощь составит $2,85 млрд и что этот пакет будет крупнейшим из тех, что ранее США предоставляли Киеву. Американские власти намерены предоставить помощь до начала весны, когда, как ожидается, боевые действия вновь перейдут в активную фазу.

Накануне, 5 января, президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину БМП Bradley. При этом число бронемашин, которые получит Киев, официально не объявлялось. Источники Reuters передавали, что речь идет о 50 БМП.

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