Конгрессмены отозвали письмо к Байдену с призывом к переговорам с Россией
Группа конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал отозвала письмо президенту США Джо Байдену об урегулировании в Украине. Появление обращения на сайте объяснили бюрократической ошибкой
Группа конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал отозвала письмо президенту США Джо Байдену об урегулировании в Украине, пишет издание The Moscow Times. Появление обращения на сайте объяснили бюрократической ошибкой.
«Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано персоналом без проверки. Как председатель фракции, ответственность за это я беру на себя», — говорится в заявлении Джаяпал.
Она также призвала не воспринимать это обращение как аналог недавнего заявления лидера республиканцев в Палате представителей США Кевина Маккарти, в котором он угрожал прекратить помощь Украине, если они придут к власти. По словам Джаяпал, демократы не хотят, чтобы у кого-то создалось ложное впечатление, будто бы часть из них против оказания поддержки Киеву.
В письме, появившемся 24 октября, содержался призыв к Байдену изменить подход к Украине и начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира. Конгрессмены допустили, что в целях прекращения боевых действий придется смягчить санкции. Также они призвали разработать международное соглашение по «обеспечению гарантий безопасности для свободной и независимой Украины, приемлемых для всех сторон».
В Белом доме письмо восприняли прохладно. Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер подчеркнула, что решение о возможности каких-либо переговоров с Россией принимает исключительно президент Украины Владимир Зеленский, а Вашингтон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько нужно».
По данным источника CNN, демократы в Палате представителей были «в ярости» из-за письма Джаяпал, которое выявило разногласия в партии относительно войны в Украине за считанные дни до парламентских выборов, намеченных на 8 ноября.
Более того, несколько членов Демократической партии сообщили, что подписали это письмо несколько месяцев назад и были застигнуты врасплох, когда офис Джаяпал внезапно его опубликовал. «Время в дипломатии — это все», — отметила конгрессмен Сара Джейкобс. По ее словам, она подписала письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось, и сейчас она бы этого не сделала. То же самое сказал член Палаты представителей от штата Висконсин Марк Покан.
После того как Россия признала «референдумы» об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Зеленский отказался от каких-либо переговоров, пока у власти находится Путин. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, позицию главы государства разделяет большинство населения. 86% украинцев считают, что необходимо продолжать войну с Россией, а не садиться за стол переговоров. Диалога хотят лишь 10%.