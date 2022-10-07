На Аляске задержаны двое россиян, покинувшие страну на лодке
Правоохранительные органы США задержали двоих мужчин, граждан России, на острове Святого Лаврентия штата Аляска, сообщает Anchorage Daily News. Мужчины приплыли на остров на лодке
Правоохранительные органы США задержали двоих мужчин, граждан России, на острове Святого Лаврентия штата Аляска, сообщает Anchorage Daily News. Мужчины приплыли на остров на лодке. Как сообщил губернатор штата Майк Данливи, задержанных отправили в город Анкоридж.
«Их было двое, они были задержаны в Гамбеле. Это стало для нас неожиданностью. Мы не ожидаем постоянного потока людей», — сказал господин Данливи.
Как пишет издание, учитывая напряженные отношение между США и Россией, об инциденте сообщили Министерству внутренней безопасности. Других подробностей не приводится.
На фоне объявления в России частичной мобилизации на сухопутных границах страны — с Грузией, Казахстаном, Финляндией и другими странами — образовались очереди из желающих покинуть страну. Поток уезжающих снизился после того, как власти организовали на границах призывные пункты. О попытках россиян покинуть страну морем пока не сообщалось.